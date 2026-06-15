Mundial 2026

Selección: El juego aéreo de Viñas, el replanteo en el complemento y las ganas de ganarlo

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Fernando Muslera: De lo mejor de Uruguay. Tapó varias, una espectacular volando en el primer tiempo. En la acción de gol de Abdulelah Al Amri, tapó un cabezazo franco al límite pero no tuvo ayuda para el despeje del rebote. En el complemento miró el partido porque no llegaron más.

Guillermo Varela: Se mandó poco al ataque y combinó aún menos con el Pajarito. En defensa se acomodó mejor, más teniendo en cuenta que por allí se mandó Salem Al Dawsari. Debe aportar más en ofensiva.

Sebastián Cáceres: Cuando tuvo que entrar en acción estuvo a la altura, su rival ofendió mucho con pelotas aéreas y ahí estuvo aplicado. Correcto desempeño. Además ganó un par en el área ajena que estuvieron cerca.

Mathías Olivera: Otro que junto al del América cumplió de forma aceptable, siendo el más claro en la salida del fondo, y con algún buen cierre. Cuando se adelantó en el complemento fue una pieza más de un engranaje que funcionó mejor.

Matías Viña: El más flojo de todo el equipo por sus problemas defensivos y de traslado. Perdió varias pelotas en la salida o asistiendo a un compañero, pero además la marca no es de sus mejores virtudes y lo volvió a mostrar una vez más. Salió para el segundo tiempo.

Rodrigo Bentancur: Trató de ser manija en la salida con su buen pie. Metió una pelota que casi deriva en un gol de Viñas pero se lo vio algo lento. Fue responsable claro del gol árabe cuando en el córner Al Khaibari le ganó la cuereada para cabecear y forzar el tanto. Con Valverde más cerca, cuando pasó al mediiocampo, mejoró su cuota de futbol, pero lejos del jugador que todos conocemos.

Manuel Ugarte: No pesó demasiado en el primer tiempo ya que los árabes fueron directos en su juego. En el manejo de la pelota no tiene demasiada claridad y eso le quita méritos. Esto cambió en el segundo tiempo cuando Valverde estuvo más cerca y con eso le permitió descargar más rápido. Es más tuvo un tiro de media distancia que reventó el palo.

Federico Valverde: Como extremo por derecha estuvo olvidado y casi nunca habilitado. Un desperdicio. Cuando la tocó puso un tiro de media distancia. En el complemento con el ingreso de Canobbio, pasó a jugar centralizado y allí mostró una mejoría importante. Estuvo más activo e incluso probó con un tiro libre, mejorando el rendimiento colectivo.

Federico Viñas: No estuvo tan cómodo retrasado, pero lo compensó con mucha actitud. Tuvo una palomita en el área que le tapó el golero y ganó otra por arriba con el mismo destino. En el complemento pasó de nueve tras la salida de Darwin Núñez y eso fue clave. Tuvo otro cabezazo que Al Owais le sacó y con esa receta lo intentó varias veces hasta que forzó que una de esas atajadas terminara en el gol de Araújo.

Maximiliano Araújo: El más participativo de la primera etapa, metió varios desbordes por izquierda con velocidad e incluso probó de media distancia. Se fue apagando de a poco, aunque nunca se rindió y tuvo su premio con el gol del empate por estar atento a una segunda jugada..

Darwin Núñez: No pesó en absoluto en el trámite, controlado por los defensas, pero además, muy poco buscado. Casi no tocó la pelota y Bielsa lo sacó, en justa decisión, para el complemento.

LOS QUE INGRESARON

Juan Manuel Sanabria: Ingresó por Matías Viña a los 45’. Un muy buen ingreso, dispuesto, solucionando los problemas defensivos por izquierda y con criterio subiendo por la banda. Asistidor y titular para lo que viene.

Agustin Canobbio: Ingresó por Darwin Núñez a los 45’. Entró con ganas y velocidad por la banda derecha. Dispuesto a encarar y darle otra frescura al ataque, pero sin tener precisión en el cierre de la jugada.

Nicolás de la Cruz: Ingresó por Manuel Ugarte a los 71’. Con pocos toques mostró la calidad que, solo menguada por sus problemas físicos. Tuvo un remate que sacó el meta en la adición. De estar al 100% es titular para Bielsa.

Brian Rodríguez: Ingresó por Maxi Araújo a los 81. Apenas ingresó sacó un zapatazo cruzado que se fue apenas ancho. Se sumó al embate ofensivo del cierre para ir por victoria.

Rodrigo Aguirre: Ingesó por Federico Vilas a los 89'. Se metió para pelear en el área y tratar de cabecear alguna, pero sin suerte.

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