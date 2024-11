Segunda: Toco Maldonado habló de su insólita expulsión tras una jugada que ni fue falta

Fútbol uruguayo

Luis Toco Maldonado, defensor de Uruguay Montevideo que tuvo un pasaje por Peñarol, sufrió una insólita expulsión este domingo en la derrota 1-0 a manos de Colón por la penúltima fecha del Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional. Por tal motivo, el próximo sábado no podrá jugar ante Albion, un partido que podría darle el ascenso a su club.

A poco de comenzado el segundo tiempo en el Parque Capurro, una jugada que ni siquiera fue falta sobre Jonathan Ríos terminó en la segunda tarjeta amarilla. Esteban Guerra, el árbitro, le dijo que “hubo un contacto discutible” que se “puede ver”, según narró el propio jugador al programa Minuto 1 de radio Carve deportiva.

“Lo primero es decir que no estábamos haciendo un buen partido y nos tenemos que hacer responsables de que no estuvimos bien. Pero hoy está todo tan politizado que las cosas que pasan te dejan pensando y triste”, agregó el zaguero de 39 años, molesto por el hecho de que pueda ser en vano “el laburo de todo el año por una decisión arbitral, o de más arriba”.

“Capaz que el Comité de Ética me llama por estas declaraciones porque está todo muy sensible”, agregó el Toco, quien se queda, como premio consuelo, con el hecho de que el partido haya sido transmitido por VTV.

“Si no era televisado iba a quedar como que en un momento difícil le fallé al equipo, pero en la televisión se ve que no pasó nada y que el juez decidió echarme por algo totalmente errado. Los que pagamos los platos rotos somos los jugadores y me tocará ver el último partido de afuera”, expresó.

?OTRO ERROR EN CONTRA DE URUGUAY MONTEVIDEO



El árbitro Esteban Guerra expulsó?? a Maldonado por segunda amarilla por una falta que nunca existió??



El partido iba 0 a 0.



El jugador además se perderá el último partido que puede definir el ascensopic.twitter.com/RNKAq1gwuU — Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) November 11, 2024

Esta jugada se dio una semana después de un penal no pitado a favor del conjunto dirigido por Richard Pellejero en su victoria 2-1 sobre Sud América. En el medio, un contexto político que tiene a Uruguay Montevideo en el bando opuesto al de la mayoría de los clubes de la divisional, que son afines al Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“Tengo 39 años y no tengo problema en decirlo. El partido pasado el penal que hubo contra Sud América fue una mano clara y el juez empezó con que ‘la vi, pero creo que no’. Después piden disculpas y tenemos que entenderlos porque son seres humanos, pero nuestro laburo se ve afectado por decisiones arbitrales, y para mí viene enredada la piola”, comentó.

Maldonado considera que el perjuicio arbitral sobre su equipo “ahora se puso peor” que en el arranque de la temporada. “Capaz que fuimos subestimados porque no estábamos haciendo un buen campeonato, y no sentíamos lo que está pasando ahora. Ahora nos pusimos en la conversación y ya es alevoso”, explicó.

El trasfondo político y la Mutual



“Políticamente el 2025 será un año decisivo, y los clubes de la A tienen dos puntos, contra uno de la B. Para mí ocurren cosas raras”, dijo, en clara referencia al voto doble que tienen los clubes de Primera División en el Congreso de la AUF.

Sobre el arbitraje de cara a la última fecha, fue claro: “Ojalá que en la última fecha estén prendidos todos los radares y por lo menos les dé un poco de vergüenza seguir actuando de esta manera”.

Por otra parte, se mostró en contra de la comisión directiva que actualmente lleva las riendas de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, y lamentó que en la última reunión no se haya “tocado el tema de anular los descensos”.

Si bien dice “aplaudir que haya 60 puestos más de trabajo” para 2025 si esa medida prospera, considera que “no es así, con nombre y apellido de los clubes en cuestión”. “Como gremio no tenemos que estar de un lado ni del otro, sino del lado del jugador. Pero como gremio veo que estamos de un lado, y esto trastoca lo deportivo”, concluyó.

