Segunda División: se cerró la fecha con 3-0 de Deportivo Maldonado. Tablas de posiciones

La novena fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional se cerró este domingo con el 3-0 de Deportivo Maldonado sobre Oriental de La Paz como local, resultado que dejó al equipo fernandino en puestos de playoffs por el tercer ascenso.

Renato César, Maximiliano Noble y Matías Espíndola anotaron para el conjunto rojiverde, que le impidió a su rival de turno ponerse a tres puntos de Albion y a siete de Tacuarembó, los dos clubes que hoy lograrían los ascensos directos.

Más temprano empataron 2-2 La Luz y Fénix en el Complejo Rentistas, resultado que sacó del último lugar al conjunto merengue, que hoy se mantiene fuera de los puestos de descenso pero con escaso margen respecto a Artigas y Rampla Juniors.

SÁBADO 5

Colón 5-1 Uruguay Montevideo

Goles: 1’ Lucas Espinosa (C), 15’ y 27’ Martín Correa (C), 25’ Cristian Cruz (C), 62’ Facundo Borges (UM) y 74’ Agustín Navarro (C).

Parque Palermo

Rentistas 1-0 Rampla Juniors

Gol: 86’ Lautaro Dufur

Complejo Rentistas

Cerrito 1-0 Albion

Gol: 53’ Federico Millacet

Parque Maracaná

Tacuarembó 1-0 Atenas

Gol: 79’ Nicolás González

Estadio Goyenola

Central Español 0-0 Artigas (TV)

Parque Palermo

DOMINGO 6

La Luz 2-2 Fénix

Goles: 17’ Horacio Sequeira (LL), 31’ y 50’ Sebastián Ribas (F) y 48’ Lucas Dogliotti (LL)

Complejo Rentistas

Deportivo Maldonado 3-0 Oriental

Goles: 22’ Renato César, 23’ Maximiliano Noble y 90+6’ Matías Espíndola

Estadio Domingo Burgueño Miguel

TABLA ANUAL

Tacuarembó – 33 (+9)

Albion – 32 (+9)

Oriental – 26 (+6)

Atenas – 25 (+5)

Deportivo Maldonado – 24 (+8)

Central Español – 24 (+5)

Colón – 23 (+11)

Rentistas – 23 (+5)

Fénix – 21 (+1)

Uruguay Montevideo – 17 (-8)

Artigas – 11 (-8)

Cerrito – 10 (-17)

La Luz – 9 (-10)

Rampla Juniors – 9 (-12)





TABLA DE PROMEDIOS

Promedio (puntos/partidos jugados)

Fénix 1,400 (21/15)

Tacuarembó 1,383 (65/47)

Atenas 1,255 (59/47)

Cerrito 1,191 (56/47)

La Luz 0,936 (44/47)

Artigas 0,733 (11/15)

Rampla Juniors 0,600 (9/15)

Descenderán los últimos dos

