Segunda División: Rentistas derrotó a Atenas y escaló en la tabla. ¿Cómo sigue la fecha?

La fecha 21 de la fase regular de la Segunda División Profesional, que se abrió este viernes con el empate 1-1 entre La Luz y Rampla Juniors, se retomó en la tarde hoy con el triunfo 2-0 de Rentistas sobre Atenas de San Carlos con goles de Agustín García y Franco Pérez.
Con este resultado, el Bicho Colorado suma puntos importantes en la pelea por estar en los playoffs de ascenso y sigue soñando con el ascenso directo. Están un punto por encima de los carolinos.
La etapa continúa desde las 19:00 horas con Tacuarembó-Central Español y con Oriental-Artigas, este a las 20:00. El domingo habrá dos partidos y el lunes se cerrará la fecha.
FECHA 21
Viernes 19
La Luz 1-1 Rampla Juniors
Parque Palermo.
Goles: 7’ Lautaro Rinaldi (RJ) y 70’ Joaquín Gottesman (LL).
Árbitros: Antonio García, Ernesto Hartwig, Sebastián Schroeder y Pablo Silveira. VAR: Daniel Rodríguez y Marcos Rosamen.
Sábado 20
Rentistas 2-0 Atenas
Complejo Rentistas
Goles: 7’ Agustín García (A) y 84’ Franco Pérez (A)
Árbitros: Juan Cianni, Gustavo Márquez Lisboa, Carlos Roca y Diego Dunajec.
Tacuarembó-Central Español
Estadio Goyenola, 19:00 horas.
Árbitros: Eduardo Varela, Sebastián Silvera, Daiana Fernández y Ruben Umpiérrez.
Oriental-Artigas
Parque Palermo, 20:00 horas.
Árbitros: Daniel Rodríguez, Juan Álvarez, Julián Pérez y Pablo Silveira. VAR: Federico Arman y Alberto Píriz.
Domingo 21
Deportivo Maldonado-Uruguay Montevideo
Estadio Domingo Burgueño Miguel, 11:30 horas.
Árbitros: Federico Modernell, Marcelo Alonso, Vicente González y Augusto Olmos.
Colón-Albion (TV)
Parque Palermo, 16:00 horas.
Árbitros: Felipe Vikonis, Alberto Píriz, Héber Godoy y Leandro Lasso.
Lunes 22
Cerrito-Fénix (TV)
Parque Palermo, 14:00 horas.
Árbitros: Esteban Guerra, Carlos Morales, Héctor Portillo y Kevin Fontes.
TABLA ANUAL
Albion 56 (+19)
Central Español 47 (+13)
Rentistas 43 (+8)
Tacuarembó 43 (+6)
Atenas 42 (+6)
Colón 41 (+17)
Oriental 39 (+4)
Deportivo Maldonado 38 (+6)
Fénix 38 (+1)
Rampla Juniors 25 (-14)
Artigas 23 (-6)
La Luz 22 (-16)
Uruguay Montevideo 21 (-23)
Cerrito 21 (-21)
* Ascenderán los dos primeros y los cuatro siguientes disputarán playoffs por el tercer ascenso.
DESCENSO
Cerrito 1.155 (67/58)
La Luz 0.966 (57/59)
Rampla Juniors 0.925 (25/27)
Artigas 0.884 (23/26)
* Descenderán los últimos dos
