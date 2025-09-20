Fútbol uruguayo

Segunda División: Rentistas derrotó a Atenas y escaló en la tabla. ¿Cómo sigue la fecha?

La fecha 21 de la fase regular de la Segunda División Profesional, que se abrió este viernes con el empate 1-1 entre La Luz y Rampla Juniors, se retomó en la tarde hoy con el triunfo 2-0 de Rentistas sobre Atenas de San Carlos con goles de Agustín García y Franco Pérez.

Con este resultado, el Bicho Colorado suma puntos importantes en la pelea por estar en los playoffs de ascenso y sigue soñando con el ascenso directo. Están un punto por encima de los carolinos.

La etapa continúa desde las 19:00 horas con Tacuarembó-Central Español y con Oriental-Artigas, este a las 20:00. El domingo habrá dos partidos y el lunes se cerrará la fecha.

FECHA 21

Viernes 19

La Luz 1-1 Rampla Juniors

Parque Palermo.

Goles: 7’ Lautaro Rinaldi (RJ) y 70’ Joaquín Gottesman (LL).

Árbitros: Antonio García, Ernesto Hartwig, Sebastián Schroeder y Pablo Silveira. VAR: Daniel Rodríguez y Marcos Rosamen.

Sábado 20

Rentistas 2-0 Atenas

Complejo Rentistas

Goles: 7’ Agustín García (A) y 84’ Franco Pérez (A)

Árbitros: Juan Cianni, Gustavo Márquez Lisboa, Carlos Roca y Diego Dunajec.

Tacuarembó-Central Español

Estadio Goyenola, 19:00 horas.

Árbitros: Eduardo Varela, Sebastián Silvera, Daiana Fernández y Ruben Umpiérrez.

Oriental-Artigas

Parque Palermo, 20:00 horas.

Árbitros: Daniel Rodríguez, Juan Álvarez, Julián Pérez y Pablo Silveira. VAR: Federico Arman y Alberto Píriz.

Domingo 21

Deportivo Maldonado-Uruguay Montevideo

Estadio Domingo Burgueño Miguel, 11:30 horas.

Árbitros: Federico Modernell, Marcelo Alonso, Vicente González y Augusto Olmos.

Colón-Albion (TV)

Parque Palermo, 16:00 horas.

Árbitros: Felipe Vikonis, Alberto Píriz, Héber Godoy y Leandro Lasso.

Lunes 22

Cerrito-Fénix (TV)

Parque Palermo, 14:00 horas.

Árbitros: Esteban Guerra, Carlos Morales, Héctor Portillo y Kevin Fontes.

TABLA ANUAL

Albion 56 (+19)

Central Español 47 (+13)



Rentistas 43 (+8)

Tacuarembó 43 (+6)

Atenas 42 (+6)

Colón 41 (+17)

Oriental 39 (+4)

Deportivo Maldonado 38 (+6)

Fénix 38 (+1)

Rampla Juniors 25 (-14)

Artigas 23 (-6)

La Luz 22 (-16)

Uruguay Montevideo 21 (-23)

Cerrito 21 (-21)

* Ascenderán los dos primeros y los cuatro siguientes disputarán playoffs por el tercer ascenso.

DESCENSO

Cerrito 1.155 (67/58)

La Luz 0.966 (57/59)

Rampla Juniors 0.925 (25/27)

Artigas 0.884 (23/26)

* Descenderán los últimos dos