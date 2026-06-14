Segunda División: Oriental es el nuevo líder y hubo diez goles en River-Cerrito

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Oriental de La Paz se transformó en el nuevo líder de la Segunda División Profesional tras golear 3-0 a Rentistas en el Parque Palermo por la sexta fecha de la fase regular.
Un doblete de Renato Alexandrinho y el restante de Matías Rigoleto le dieron el triunfo al equipo de La Paz, que llegó a 22 puntos en la Anual y se aprovechó de los traspiés de Cerrito y Fénix. El Albivioleta empató 1-1 contra Colón más temprano en el Palermo y llegó a 20 unidades.
Cerrito, que comenzó la etapa como líder con 22 puntos, perdió 6-4 ante River Plate en un partidazo en el Parque Saroldi, donde hubo ocho goles en el primer tiempo.
Cristian Techera abrió el marcador para el Darsenero, Roberto Hernández e Ignacio Yépez lo remontaron, Felipe Chiappini y Alejandro García volvieron a poner arriba al local, Yépez empató nuevamente, pero Inti López y el Bicho Techera convirtieron para los de la Aduana.
Sobre el final, ya tiempo adicional, Lucas Camejo convirtió un golazo para River y más tarde Ezequiel Silveira descontó en Cerrito.
Los auriverdes perdieron la punta, a la que podría llegar también Plaza Colonia. Los patablancas visitan a Paysandú este domingo a las 18 horas en el estadio Artigas de la ciudad sanducera. Además, Atenas recibirá a la Luz a las 15.
FECHA 6
Sábado 13
Huracán 2-1 Tacuarembó
Parque Palermo
Goles: 4’ Joaquín Moreira (T), 49’ Keiner Pérez (H) y 89’ Jairo Coronel (H)
Uruguay Montevideo 1-3 Miramar Misiones
Parque Ancap
Goles: 20’ y 86’ Bruno Abbate (MM), 40’ Lucas Viana (MM) y 90’ Lucas Ortiz (UM)
Colón 1-1 Fénix
Parque Palermo
Goles: 7’ Lucas Goberville (F) y 64’ Bruno Airaldi (C)
Oriental 3-0 Rentistas
Parque Palermo
Goles: 49’ y 66’ Renato Alexandrinho, y 75’ Matías Rigoleto
Árbitros: Kevin Fontes, Sebastián Silvera, Luis Lassaga y Lucas Andrade.
Domingo 14
River Plate 6-4 Cerrito
Goles: 4’ y 45’ Cristian Techera (R), 11’ Roberto Hernández (C), 13’ y 34’ Ignacio Yépez (C), 17’ Felipe Chiappini (R), 31’ Alejandro García (R), 38’ Inti López, 90+3’ Lucas Camejo (R) y 90+6’ Ezequiel Silveira (C)
Parque Saroldi
Árbitros: Bruno Sacarelo, Sebastián Schroeder, Juan Álvarez y Marcelo García.
Atenas-La Luz
Cancha: Estadio Atenas. Hora: 15:00.
Árbitros: Anahí Fernández, Heber Godoy, Agustín de Armas y Andrés Martínez.
Paysandú-Plaza Colonia
Cancha: Estadio Artigas. Hora: 18:00.
Árbitros: Federico Río, Carlos Roca, Julián Pérez y Augusto Olmos.
TABLA ANUAL
Oriental 22 (+6)
Fénix 20 (+8)
Cerrito 20 (+2)
Plaza Colonia 19 (+7)
Huracán 19 (+3)
Colón 14 (0)
Miramar Misiones 14 (-1)
Rentistas 14 (-4)
River Plate 14 (-7)
La Luz 13 (0)
Uruguay Montevideo 13 (-2)
Tacuarembó 13 (-3)
Atenas 13 (-4)
Paysandú 8 (-5)
DESCENSO
Miramar Misiones 1.166 (14/12)
River Plate 1.166 (14/12)
Cerrito 1.045 (46/44)
La Luz 1.023 (44/43)
Uruguay Montevideo 0.886 (39/44)
Paysandú 0.727 (8/11)
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