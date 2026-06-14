Fútbol uruguayo

Segunda División: Oriental es el nuevo líder y hubo diez goles en River-Cerrito

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Oriental de La Paz se transformó en el nuevo líder de la Segunda División Profesional tras golear 3-0 a Rentistas en el Parque Palermo por la sexta fecha de la fase regular.

Un doblete de Renato Alexandrinho y el restante de Matías Rigoleto le dieron el triunfo al equipo de La Paz, que llegó a 22 puntos en la Anual y se aprovechó de los traspiés de Cerrito y Fénix. El Albivioleta empató 1-1 contra Colón más temprano en el Palermo y llegó a 20 unidades.

Cerrito, que comenzó la etapa como líder con 22 puntos, perdió 6-4 ante River Plate en un partidazo en el Parque Saroldi, donde hubo ocho goles en el primer tiempo.

Cristian Techera abrió el marcador para el Darsenero, Roberto Hernández e Ignacio Yépez lo remontaron, Felipe Chiappini y Alejandro García volvieron a poner arriba al local, Yépez empató nuevamente, pero Inti López y el Bicho Techera convirtieron para los de la Aduana.

Sobre el final, ya tiempo adicional, Lucas Camejo convirtió un golazo para River y más tarde Ezequiel Silveira descontó en Cerrito.

Los auriverdes perdieron la punta, a la que podría llegar también Plaza Colonia. Los patablancas visitan a Paysandú este domingo a las 18 horas en el estadio Artigas de la ciudad sanducera. Además, Atenas recibirá a la Luz a las 15.

FECHA 6

Sábado 13

Huracán 2-1 Tacuarembó

Parque Palermo

Goles: 4’ Joaquín Moreira (T), 49’ Keiner Pérez (H) y 89’ Jairo Coronel (H)

Uruguay Montevideo 1-3 Miramar Misiones

Parque Ancap

Goles: 20’ y 86’ Bruno Abbate (MM), 40’ Lucas Viana (MM) y 90’ Lucas Ortiz (UM)

Colón 1-1 Fénix

Parque Palermo

Goles: 7’ Lucas Goberville (F) y 64’ Bruno Airaldi (C)

Oriental 3-0 Rentistas

Parque Palermo

Goles: 49’ y 66’ Renato Alexandrinho, y 75’ Matías Rigoleto

Árbitros: Kevin Fontes, Sebastián Silvera, Luis Lassaga y Lucas Andrade.

Domingo 14

River Plate 6-4 Cerrito

Goles: 4’ y 45’ Cristian Techera (R), 11’ Roberto Hernández (C), 13’ y 34’ Ignacio Yépez (C), 17’ Felipe Chiappini (R), 31’ Alejandro García (R), 38’ Inti López, 90+3’ Lucas Camejo (R) y 90+6’ Ezequiel Silveira (C)

Parque Saroldi

Árbitros: Bruno Sacarelo, Sebastián Schroeder, Juan Álvarez y Marcelo García.

Atenas-La Luz

Cancha: Estadio Atenas. Hora: 15:00.

Árbitros: Anahí Fernández, Heber Godoy, Agustín de Armas y Andrés Martínez.

Paysandú-Plaza Colonia

Cancha: Estadio Artigas. Hora: 18:00.

Árbitros: Federico Río, Carlos Roca, Julián Pérez y Augusto Olmos.

TABLA ANUAL

Oriental 22 (+6)

Fénix 20 (+8)

Cerrito 20 (+2)

Plaza Colonia 19 (+7)

Huracán 19 (+3)

Colón 14 (0)

Miramar Misiones 14 (-1)

Rentistas 14 (-4)

River Plate 14 (-7)

La Luz 13 (0)

Uruguay Montevideo 13 (-2)

Tacuarembó 13 (-3)

Atenas 13 (-4)

Paysandú 8 (-5)

DESCENSO

Miramar Misiones 1.166 (14/12)

River Plate 1.166 (14/12)

Cerrito 1.045 (46/44)

La Luz 1.023 (44/43)

Uruguay Montevideo 0.886 (39/44)

Paysandú 0.727 (8/11)

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