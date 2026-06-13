Segunda División: Huracán y Miramar ganaron por la segunda fecha; Colón y Fénix empataron

Fútbol uruguayo

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La sexta fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional se puso en marcha este sábado con tres partidos. Huracán del Paso de la Arena abrió la jornada con un agónico triunfo por 2-1 sobre Tacuarembó en el Parque Palermo.

Más tarde, Miramar Misiones visitó a Uruguay Montevideo en el Parque Ancap y le ganó 3-1 para alejarse de la zona de descenso, mientras que Colón y Fénix igualaron 1-1 en el Palermo.

Oriental de La Paz y Rentistas se enfrentan a las 20:30 horas, al tiempo que este domingo Cerrito visitará a River Plate, luego jugarán Atenas y La Luz en San Carlos, y Paysandú recibirá a Plaza Colonia.

FECHA 6

Sábado 13

Huracán 2-1 Tacuarembó

Parque Palermo

Goles: 4’ Joaquín Moreira (T), 49’ Keiner Pérez (H) y 89’ Jairo Coronel (H)

Uruguay Montevideo 1-3 Miramar Misiones

Parque Ancap

Goles: 20’ y 86’ Bruno Abbate (MM), 40’ Lucas Viana (MM) y 90’ Lucas Ortiz (UM)

Colón 1-1 Fénix

Parque Palermo

Goles: 7’ Lucas Goberville (F) y 64’ Bruno Airaldi (C)

Oriental-Rentistas

Cancha: Parque Palermo. Hora: 20:30.

Árbitros: Kevin Fontes, Sebastián Silvera, Luis Lassaga y Lucas Andrade.

Domingo 14

River Plate-Cerrito

Cancha: Parque Saroldi. Hora: 11:00.

Árbitros: Bruno Sacarelo, Sebastián Schroeder, Juan Álvarez y Marcelo García.

Atenas-La Luz

Cancha: Estadio Atenas. Hora: 15:00.

Árbitros: Anahí Fernández, Heber Godoy, Agustín de Armas y Andrés Martínez.

Paysandú-Plaza Colonia

Cancha: Estadio Artigas. Hora: 18:00.

Árbitros: Federico Río, Carlos Roca, Julián Pérez y Augusto Olmos.

TABLA ANUAL

Cerrito 20 (+4)

Fénix 20 (+8)

Plaza Colonia 19 (+7)

Oriental 19 (+3)

Huracán 19 (+3)

Colón 14 (0)

Rentistas 14 (-1)

Miramar Misiones 14 (-1)

La Luz 13 (0)

Uruguay Montevideo 13 (-2)

Tacuarembó 13 (-3)

Atenas 13 (-4)

River Plate 11 (-9)

Paysandú 8 (-5)

DESCENSO

Miramar Misiones 1.166 (14/12)

Cerrito 1.069 (46/43)

La Luz 1.023 (44/43)

River Plate 1.000 (11/11)



Uruguay Montevideo 0.886 (39/44)

Paysandú 0.727 (8/11)

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