Fútbol uruguayo
Segunda División: Deportivo Maldonado, con gol agónico, venció 1-0 a Atenas y ascendió

Un centro de Ramírez desde la derecha lo cabeceó Hernan Petryk y en el segundo palo Nicolás Toloza la mando a guardar a los 90'+4'.

29.11.2025 22:21

2025-11-29T22:21:00-03:00
Deportivo Maldonado, con un gol agónico de Nicolás Toloza, venció 1-0 a Atenas de San Carlos (ida 0-0) y se quedó con el tercer ascenso a la primera división, en este caso por vía de los playoffs de la segunda categoría.

El partido tuvo un primer tiempo de mucho nervio, con marca fuerte en zona de volantes y acciones truncadas por faltas o imprecisiones.

Apenas hubo una acción considerable por lado,  un centro desde la izquierda y una pobre definición de Renato Cesar y en contrapartida Gonzalo Andrada con un tiro lejano que pasó cerca.

En el complemento fueron los fernandinos los que tomaron las riendas del juego con la movilidad de Toloza y los chispazos de un Noble inconstante, pero con criterio cuando aparecía.

Matías Espíndola con un zapatazo lejano obligó a una gran tapada de Francisco Coirolo, que lentamente se fue transformando en figura.

Es que a los 73’ una patriada de Hernán Menosse terminó con un enganche en el área y una clara falta que le dio un tiro penal a los de Gabriel Di Noia. Maximiliano Noble se hizo cargo de la acción pero el golero carolino lo tapó.

Cambios en los dos y otra acción capital que llegó a los 82’. Un centro a balón parado de Gonzalo Andrada encontró el cabezazo de Geovani Prado para vencer a un mal parado Freitas y colocar el festejado 1-0.

Pero allí entró en acción el VAR detectando una falta en ofensiva que luego que Vikonis la observara en el monitor, volviera a dejar todo en tablas.  

Cuando todo hacía pensar que se venía el alargue, un centro desde la izquierda del ingresado Santiago Ramírez encontró la cabeza de Hernán Petryk por el centro para peinar y Nicolás Toloza lo aprovechó en el segundo palo para el 1-0 a los 90’+4’.

Celebración alocada del Deportivo Maldonado que resistió el último embate y con el pitazo final del árbitro festejó la obtención del tercer ascenso a primera división por vía de los playoffs, sumándose a Albion y Central Español.

ATENAS 0-1 DEPORTIVO MALDONADO

ATENAS: Francisco Coirolo, Fernando Souza, Bruno Serrón, Luis Maldonado, Rodrigo Viera, Fernando Chávez (63' Sebastián Cal), Gonzalo Andrada, Geovani Prado, César Nunes, Mariano Aguilera (78' Diego Vera) y Ramiro Quintana. DT: Juan Carlos Carrasco.

DEPORTIVO MALDONADO: Adriano Freitas, Hernán Petryk, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Sebastián Tormo, Santiago Cartagena, Sebastián González, Maximiliano Noble (79' Hernán Toledo), Matías Espíndola, Nicolás Toloza y Renato César (79' Santiago Ramírez). DT: Gabriel Di Noia.

Gol: 90’+4’ Nicolás Toloza (DM)
Árbitros:: Felipe Vikonis, Javier Irazoqui y Sebastián Silvera.
Cuarto árbitro: Pablo Silveira. VAR: Daniel Fedorczuk y Alberto Píriz.
Cancha: Estadio Burgueño de Maldonado.

