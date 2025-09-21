Fútbol uruguayo

Segunda División: Colón le ganó a Albion e igualó a Tacuarembó en el tercer lugar

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Colón le ganó al líder Albion 2-1 en el Parque Palermo por la fecha 21 de la Segunda División Profesional e igualó la línea de Tacuarembó en el tercer lugar con 44 puntos, cuatro menos que Central Español, que hoy ascendería de forma directa junto al conjunto pionero.

Un tanto de Pablo Lacoste a los 26’, en una acción a balón parado tras un tiro libre ejecutado por Leonardo Pais, adelantó en el tanteador al elenco dirigido por Joaquín Boghossian, que esta vez no pudo sostener la diferencia.

A los 48’ del primer tiempo igualó el equipo de Damián Santín. Maicol Ferreira remató de zurda desde afuera del área, Rodrigo Rodríguez atajó y en el rebote apareció Martín Correa para definir con sutileza en el área chica.

El propio Correa dio vuelta el resultado a los 2’ del complemento con un gran derechazo desde afuera del área, luego de un despeje de la defensa de Albion tras un tiro de esquina.

A los 76’ fue expulsado Federico Puente en el líder del certamen por una agresión sin pelota sobre Santiago Marcel.

RESULTADOS DE LA FECHA 21

Viernes 19

La Luz 1-1 Rampla Juniors

Parque Palermo.

Goles: 7’ Lautaro Rinaldi (RJ) y 70’ Joaquín Gottesman (LL).

Árbitros: Antonio García, Ernesto Hartwig, Sebastián Schroeder y Pablo Silveira. VAR: Daniel Rodríguez y Marcos Rosamen.

Sábado 20

Rentistas 2-0 Atenas

Complejo Rentistas

Goles: 7’ Agustín García (A) y 84’ Franco Pérez (A)

Árbitros: Juan Cianni, Gustavo Márquez Lisboa, Carlos Roca y Diego Dunajec.

Tacuarembó 0-0 Central Español

Estadio Goyenola.

Árbitros: Eduardo Varela, Sebastián Silvera, Daiana Fernández y Ruben Umpiérrez.

Oriental 2-1 Artigas

Goles: 34’ Bruno Barja (A), 57’ Benjamín Núñez (O) y 90+7’ Vitinho (O).

Parque Palermo.

Árbitros: Daniel Rodríguez, Juan Álvarez, Julián Pérez y Pablo Silveira. VAR: Federico Arman y Alberto Píriz.

Domingo 21

Deportivo Maldonado 3-0 Uruguay Montevideo

Goles: 54’ Maximiliano Noble (DM), 69’ Santiago Cartagena (DM) y 78’ Santiago Ramírez (DM).

Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Árbitros: Federico Modernell, Marcelo Alonso, Vicente González y Augusto Olmos.

Colón 2-1 Albion (TV)

Goles: 26’ Pablo Lacoste (A), 45+3’ y 47’ Martín Correa (C)

Parque Palermo

Árbitros: Felipe Vikonis, Alberto Píriz, Héber Godoy y Leandro Lasso.

Lunes 22

Cerrito-Fénix (TV)

Parque Palermo, 14:00 horas.

Árbitros: Esteban Guerra, Carlos Morales, Héctor Portillo y Kevin Fontes.

TABLA ANUAL

Albion 56 (+18)

Central Español 48 (+13)

Colón 44 (+18)

Tacuarembó 44 (+6)

Rentistas 43 (+8)

Atenas 42 (+6)

Oriental 42 (+5)

Deportivo Maldonado 41 (+9)

Fénix 38 (+1)

Rampla Juniors 25 (-14)

Artigas 23 (-7)

La Luz 22 (-16)

Cerrito 21 (-21)

Uruguay Montevideo 21 (-26)





* Ascenderán los dos primeros y los cuatro siguientes disputarán playoffs por el tercer ascenso.

TABLA DE PROMEDIOS

Cerrito 1.155 (67/58)

La Luz 0.966 (57/59)

Rampla Juniors 0.925 (25/27)

Artigas 0.851 (23/27)

* Descenderán los últimos dos

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy