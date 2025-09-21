Segunda División: Colón le ganó a Albion e igualó a Tacuarembó en el tercer lugar

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Colón le ganó al líder Albion 2-1 en el Parque Palermo por la fecha 21 de la Segunda División Profesional e igualó la línea de Tacuarembó en el tercer lugar con 44 puntos, cuatro menos que Central Español, que hoy ascendería de forma directa junto al conjunto pionero.
Un tanto de Pablo Lacoste a los 26’, en una acción a balón parado tras un tiro libre ejecutado por Leonardo Pais, adelantó en el tanteador al elenco dirigido por Joaquín Boghossian, que esta vez no pudo sostener la diferencia.
A los 48’ del primer tiempo igualó el equipo de Damián Santín. Maicol Ferreira remató de zurda desde afuera del área, Rodrigo Rodríguez atajó y en el rebote apareció Martín Correa para definir con sutileza en el área chica.
El propio Correa dio vuelta el resultado a los 2’ del complemento con un gran derechazo desde afuera del área, luego de un despeje de la defensa de Albion tras un tiro de esquina.
A los 76’ fue expulsado Federico Puente en el líder del certamen por una agresión sin pelota sobre Santiago Marcel.
RESULTADOS DE LA FECHA 21
Viernes 19
La Luz
1-1 Rampla Juniors
Parque Palermo.
Goles: 7’ Lautaro Rinaldi (RJ) y 70’ Joaquín Gottesman (LL).
Árbitros: Antonio García, Ernesto Hartwig, Sebastián Schroeder y Pablo Silveira. VAR: Daniel Rodríguez y Marcos Rosamen.
Sábado 20
Rentistas
2-0 Atenas
Complejo Rentistas
Goles: 7’ Agustín García (A) y 84’ Franco Pérez (A)
Árbitros: Juan Cianni, Gustavo Márquez Lisboa, Carlos Roca y Diego Dunajec.
Tacuarembó
0-0 Central Español
Estadio Goyenola.
Árbitros: Eduardo Varela, Sebastián Silvera, Daiana Fernández y Ruben Umpiérrez.
Oriental
2-1 Artigas
Goles: 34’ Bruno Barja (A), 57’ Benjamín Núñez (O) y 90+7’ Vitinho (O).
Parque Palermo.
Árbitros: Daniel Rodríguez, Juan Álvarez, Julián Pérez y Pablo Silveira. VAR: Federico Arman y Alberto Píriz.
Domingo 21
Deportivo
Maldonado 3-0 Uruguay Montevideo
Goles: 54’ Maximiliano Noble (DM), 69’ Santiago Cartagena (DM) y 78’ Santiago Ramírez (DM).
Estadio Domingo Burgueño Miguel.
Árbitros: Federico Modernell, Marcelo Alonso, Vicente González y Augusto Olmos.
Colón 2-1 Albion
(TV)
Goles: 26’ Pablo Lacoste (A), 45+3’ y 47’ Martín Correa (C)
Parque Palermo
Árbitros: Felipe Vikonis, Alberto Píriz, Héber Godoy y Leandro Lasso.
Lunes 22
Cerrito-Fénix
(TV)
Parque Palermo, 14:00 horas.
Árbitros: Esteban Guerra, Carlos Morales, Héctor Portillo y Kevin Fontes.
TABLA ANUAL
Albion
56 (+18)
Central Español 48 (+13)
Colón
44 (+18)
Tacuarembó 44 (+6)
Rentistas 43 (+8)
Atenas 42 (+6)
Oriental 42 (+5)
Deportivo
Maldonado 41 (+9)
Fénix 38 (+1)
Rampla Juniors 25 (-14)
Artigas 23 (-7)
La Luz 22 (-16)
Cerrito 21 (-21)
Uruguay Montevideo 21 (-26)
* Ascenderán los dos primeros y los cuatro siguientes disputarán playoffs por el tercer ascenso.
TABLA DE PROMEDIOS
Cerrito
1.155 (67/58)
La Luz 0.966 (57/59)
Rampla
Juniors 0.925 (25/27)
Artigas 0.851 (23/27)
* Descenderán los últimos dos
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]