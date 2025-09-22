Fútbol uruguayo

Segunda División: Cerrito y Fénix empataron 2-2 en un vibrante partido que cerró la fecha

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Cerrito y Fénix empataron 2-2 este lunes en un agónico partido disputado en el Parque Palermo, donde se cerró la fecha 21 de la fase regular de la Segunda División Profesional.

El Ave abrió el marcador a los 52 minutos por intermedio de Santiago Franca. Más tarde, Emanuel Dall’Aglio igualó el trámite a los 74’ y Juan Moreira lo dio vuelta a favor del Auriverde a los 77’ con un golazo de Juan Moreira, que dejó a varios jugadores por el camino. Finalmente, Andrés Barboza volvió a empatarlo.

El empate entre Cerrito y Fénix mantiene al equipo auriverde a dos puestos de la zona de descenso y noveno al conjunto albivioleta en la tabla Anual.

Albion, que perdió con Colón, sigue líder pero ahora con ocho puntos de ventaja sobre Central Español, que empató ante Tacuarembó y continúa escolta.

Con su gran triunfo ante el Pionero, el Tricolor de Brazo Oriental trepó al tercer puesto. Tacuarembó, Rentistas y Atenas completan la zona de playoffs.

RESULTADOS DE LA FECHA 21

Viernes 19

La Luz 1-1 Rampla Juniors

Parque Palermo.

Goles: 7’ Lautaro Rinaldi (RJ) y 70’ Joaquín Gottesman (LL).

Árbitros: Antonio García, Ernesto Hartwig, Sebastián Schroeder y Pablo Silveira. VAR: Daniel Rodríguez y Marcos Rosamen.

Sábado 20

Rentistas 2-0 Atenas

Complejo Rentistas

Goles: 7’ Agustín García (A) y 84’ Franco Pérez (A)

Árbitros: Juan Cianni, Gustavo Márquez Lisboa, Carlos Roca y Diego Dunajec.

Tacuarembó 0-0 Central Español

Estadio Goyenola.

Árbitros: Eduardo Varela, Sebastián Silvera, Daiana Fernández y Ruben Umpiérrez.

Oriental 2-1 Artigas

Goles: 34’ Bruno Barja (A), 57’ Benjamín Núñez (O) y 90+7’ Vitinho (O).

Parque Palermo.

Árbitros: Daniel Rodríguez, Juan Álvarez, Julián Pérez y Pablo Silveira. VAR: Federico Arman y Alberto Píriz.

Domingo 21

Deportivo Maldonado 3-0 Uruguay Montevideo

Goles: 54’ Maximiliano Noble (DM), 69’ Santiago Cartagena (DM) y 78’ Santiago Ramírez (DM).

Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Árbitros: Federico Modernell, Marcelo Alonso, Vicente González y Augusto Olmos.

Colón 2-1 Albion

Goles: 26’ Pablo Lacoste (A), 45+3’ y 47’ Martín Correa (C).

Parque Palermo.

Árbitros: Felipe Vikonis, Alberto Píriz, Héber Godoy y Leandro Lasso.

Lunes 22

Cerrito 2-2 Fénix

Goles: 52’ Santiago Franca (F), 74’ Emanuel Dall'Aglio (C), 77’ Juan Moreira (C) y 92’ Andrés Barboza (F).

Parque Palermo.

Árbitros: Esteban Guerra, Carlos Morales, Héctor Portillo y Kevin Fontes.

TABLA ANUAL

Albion 56 (+18)

Central Español 48 (+13)

Colón 44 (+18)

Tacuarembó 44 (+6)

Rentistas 43 (+8)

Atenas 42 (+6)

Oriental 42 (+5)

Deportivo Maldonado 41 (+9)

Fénix 39 (+1)

Rampla Juniors 25 (-14)

Artigas 23 (-7)

La Luz 22 (-16)

Cerrito 22 (-21)

Uruguay Montevideo 21 (-26)

* Ascenderán los dos primeros y los cuatro siguientes disputarán playoffs por el tercer ascenso.

TABLA DE PROMEDIOS

Cerrito 1.152 (68/59)

La Luz 0.966 (57/59)

Rampla Juniors 0.925 (25/27)

Artigas 0.851 (23/27)

* Descenderán los últimos dos

