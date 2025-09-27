Segunda División: Albion empató con Cerrito y deberá esperar para poder festejar

Albión igualó sin goles con Cerrito en un entretenido partido y deberá esperar como mínimo una fecha más para festejar el ascenso a la primera división.
El Pionero iba por un triunfo qué, sumado a otros resultados, podía sentenciar el retorno a la máxima categoría de nuestro fútbol pero lo cierto es que eso no sucedió.
Si bien los dos tuvieron sus chances, ninguno fue profundo para quebrar la paridad y el reparto de punto terminó siendo justo.
Los dirigidos por Joaquín Boghossian de esta forma quedaron primeros con 56 unidades, ahora cinco por delante de Central Español que volvió a ganar.
Los palermitanos que comenzaron cayendo 1-0 con Artigas con gol de Manuel Núñez, lo remontaron con tantos de Rodrigo Muniz y Alejandro Villoldo para mantenerse segundos y en posición de ascenso directo.
Los restantes dos choques televisados de la etapa serán: Rampla Juniors-Rentistas a las 15:30 en el Olímpico y Atenas-Tacuarembó a las 21:15 en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. .
RESULTADOS FECHA 22
Albion 0-0 Cerrito
Estadio Franzini.
Árbitros: Anahí Fernández, Matías Rodríguez, Vicente González y Pablo Silveira.
Artigas 1-2 Central Español
Goles: 17' Manuel Nuñez (A), 28' Rodrigo Muniz (CE), 48' Alejandro Villoldo (CE)
Estadio Atilio Paiva Olivera.
Árbitros: Felipe Vikonis, Marcos Rosamen, Héber Godoy y Bruno Sacarelo.
Fénix-La Luz TV
Parque Capurro, 13:00 horas.
Árbitros: Andrés Martínez, Alberto Píriz, Pablo Álvez y Augusto Olmos. VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso.
Rampla Juniors-Rentistas TV
Estadio Olímpico, 15:30 horas.
Árbitros: Diego Dunajec, Franco Mieres, Mauricio Hernández y Kevin Fontes.
Uruguay Montevideo-Colón
Estadio Obdulio Varela, 15:30 horas.
Árbitros: Daniel Rodríguez, Javier Irazoqui, Julián Pérez y Ruben Umpiérrez.
Oriental-Deportivo Maldonado
Parque Palermo, 21:00 horas.
Árbitros: Eduardo Varela, Carlos Morales, Ernesto Hartwig y Juan Cianni. VAR: Diego Riveiro y Gustavo Márquez Lisboa.
Atenas-Tacuarembó TV
Estadio Domingo Burgueño, 21:15 horas.
Árbitros: Federico Arman, Federico Piccardo, Amador de Prado y Federico Modernell.
TABLA ANUAL
Albion 56 (+18)
Central Español 51 (+14)
Colón 44 (+18)
Tacuarembó 44 (+6)
Rentistas 43 (+8)
Atenas 42 (+6)
Oriental 42 (+5)
Deportivo Maldonado 41 (+9)
Fénix 39 (+1)
Rampla Juniors 25 (-14)
Artigas 23 (-8)
Cerrito 23 (-21)
La Luz 22 (-16)
Uruguay Montevideo 21 (-26)
DESCENSO
Cerrito 1.152 (68/59)
La Luz 0.966 (57/59)
Rampla Juniors 0.925 (25/27)
Artigas 0.851 (23/27)
