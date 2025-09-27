Segunda División: Albion empató con Cerrito y deberá esperar para poder festejar

Fútbol uruguayo

Albión igualó sin goles con Cerrito en un entretenido partido y deberá esperar como mínimo una fecha más para festejar el ascenso a la primera división.

El Pionero iba por un triunfo qué, sumado a otros resultados, podía sentenciar el retorno a la máxima categoría de nuestro fútbol pero lo cierto es que eso no sucedió.

Si bien los dos tuvieron sus chances, ninguno fue profundo para quebrar la paridad y el reparto de punto terminó siendo justo.

Los dirigidos por Joaquín Boghossian de esta forma quedaron primeros con 56 unidades, ahora cinco por delante de Central Español que volvió a ganar.

Los palermitanos que comenzaron cayendo 1-0 con Artigas con gol de Manuel Núñez, lo remontaron con tantos de Rodrigo Muniz y Alejandro Villoldo para mantenerse segundos y en posición de ascenso directo.

Los restantes dos choques televisados de la etapa serán: Rampla Juniors-Rentistas a las 15:30 en el Olímpico y Atenas-Tacuarembó a las 21:15 en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. .

RESULTADOS FECHA 22

Albion 0-0 Cerrito

Estadio Franzini.

Árbitros: Anahí Fernández, Matías Rodríguez, Vicente González y Pablo Silveira.

Artigas 1-2 Central Español

Goles: 17' Manuel Nuñez (A), 28' Rodrigo Muniz (CE), 48' Alejandro Villoldo (CE)

Estadio Atilio Paiva Olivera.

Árbitros: Felipe Vikonis, Marcos Rosamen, Héber Godoy y Bruno Sacarelo.

Fénix-La Luz TV

Parque Capurro, 13:00 horas.

Árbitros: Andrés Martínez, Alberto Píriz, Pablo Álvez y Augusto Olmos. VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso.

Rampla Juniors-Rentistas TV

Estadio Olímpico, 15:30 horas.

Árbitros: Diego Dunajec, Franco Mieres, Mauricio Hernández y Kevin Fontes.

Uruguay Montevideo-Colón

Estadio Obdulio Varela, 15:30 horas.

Árbitros: Daniel Rodríguez, Javier Irazoqui, Julián Pérez y Ruben Umpiérrez.

Oriental-Deportivo Maldonado

Parque Palermo, 21:00 horas.

Árbitros: Eduardo Varela, Carlos Morales, Ernesto Hartwig y Juan Cianni. VAR: Diego Riveiro y Gustavo Márquez Lisboa.

Atenas-Tacuarembó TV

Estadio Domingo Burgueño, 21:15 horas.

Árbitros: Federico Arman, Federico Piccardo, Amador de Prado y Federico Modernell.

TABLA ANUAL

Albion 56 (+18)

Central Español 51 (+14)

Colón 44 (+18)

Tacuarembó 44 (+6)

Rentistas 43 (+8)

Atenas 42 (+6)

Oriental 42 (+5)

Deportivo Maldonado 41 (+9)

Fénix 39 (+1)

Rampla Juniors 25 (-14)

Artigas 23 (-8)

Cerrito 23 (-21)

La Luz 22 (-16)

Uruguay Montevideo 21 (-26)

DESCENSO

Cerrito 1.152 (68/59)

La Luz 0.966 (57/59)

Rampla Juniors 0.925 (25/27)

Artigas 0.851 (23/27)