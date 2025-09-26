Fútbol uruguayo

Segunda: Albion va por el ascenso a Primera este sábado, en el que se jugará toda la fecha

La fecha número 22 de la fase regular de la Segunda División se disputará de forma íntegra este sábado. La etapa tendrá tres partidos televisados y la posibilidad de que Albion concrete su retorno a Primera.

El Pionero, que abrirá la jornada recibiendo a Cerrito con el encuentro televisado desde las 10:45 en el Franzini, necesita ganar y esperar un traspié (empate o derrota) de Central Español, Colón y Tacuarembó en sus respectivos partidos, para asegurarse el ascenso de forma directa.

Los dirigidos por Joaquín Boghossian tienen 56 puntos y lideran la Anual con una ventaja de ocho unidades sobre Central (escolta) y de 11 sobre Colón y Tacuarembó (que están afuera de los cupos de ascenso directo).

Los restantes dos choques televisados de la etapa serán: Rampla Juniors-Rentistas a las 15:30 en el Olímpico y Atenas-Tacuarembó a las 21:15 en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

FECHA 22

SÁBADO 27

Albion-Cerrito TV

Estadio Franzini, 10:45 horas.

Árbitros: Anahí Fernández, Matías Rodríguez, Vicente González y Pablo Silveira.

Artigas-Central Español

Estadio Atilio Paiva Olivera, 11:00 horas.

Árbitros: Felipe Vikonis, Marcos Rosamen, Héber Godoy y Bruno Sacarelo.

Fénix-La Luz TV

Parque Capurro, 13:00 horas.

Árbitros: Andrés Martínez, Alberto Píriz, Pablo Álvez y Augusto Olmos. VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso.

Rampla Juniors-Rentistas TV

Estadio Olímpico, 15:30 horas.

Árbitros: Diego Dunajec, Franco Mieres, Mauricio Hernández y Kevin Fontes.

Uruguay Montevideo-Colón

Estadio Obdulio Varela, 15:30 horas.

Árbitros: Daniel Rodríguez, Javier Irazoqui, Julián Pérez y Ruben Umpiérrez.

Oriental-Deportivo Maldonado

Parque Palermo, 21:00 horas.

Árbitros: Eduardo Varela, Carlos Morales, Ernesto Hartwig y Juan Cianni. VAR: Diego Riveiro y Gustavo Márquez Lisboa.

Atenas-Tacuarembó TV

Estadio Domingo Burgueño, 21:15 horas.

Árbitros: Federico Arman, Federico Piccardo, Amador de Prado y Federico Modernell.

TABLA ANUAL

Albion 56 (+18)

Central Español 48 (+13)

Colón 44 (+18)

Tacuarembó 44 (+6)

Rentistas 43 (+8)

Atenas 42 (+6)

Oriental 42 (+5)

Deportivo Maldonado 41 (+9)

Fénix 39 (+1)

Rampla Juniors 25 (-14)

Artigas 23 (-7)

La Luz 22 (-16)

Cerrito 22 (-21)

Uruguay Montevideo 21 (-26)

DESCENSO

Cerrito 1.152 (68/59)

La Luz 0.966 (57/59)

Rampla Juniors 0.925 (25/27)

Artigas 0.851 (23/27)

