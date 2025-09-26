Segunda: Albion va por el ascenso a Primera este sábado, en el que se jugará toda la fecha

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
La fecha número 22 de la fase regular de la Segunda División se disputará de forma íntegra este sábado. La etapa tendrá tres partidos televisados y la posibilidad de que Albion concrete su retorno a Primera.
El Pionero, que abrirá la jornada recibiendo a Cerrito con el encuentro televisado desde las 10:45 en el Franzini, necesita ganar y esperar un traspié (empate o derrota) de Central Español, Colón y Tacuarembó en sus respectivos partidos, para asegurarse el ascenso de forma directa.
Los dirigidos por Joaquín Boghossian tienen 56 puntos y lideran la Anual con una ventaja de ocho unidades sobre Central (escolta) y de 11 sobre Colón y Tacuarembó (que están afuera de los cupos de ascenso directo).
Los restantes dos choques televisados de la etapa serán: Rampla Juniors-Rentistas a las 15:30 en el Olímpico y Atenas-Tacuarembó a las 21:15 en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.
FECHA 22
SÁBADO 27
Albion-Cerrito TV
Estadio Franzini, 10:45 horas.
Árbitros: Anahí Fernández, Matías Rodríguez, Vicente González y Pablo Silveira.
Artigas-Central Español
Estadio Atilio Paiva Olivera, 11:00 horas.
Árbitros: Felipe Vikonis, Marcos Rosamen, Héber Godoy y Bruno Sacarelo.
Fénix-La Luz TV
Parque Capurro, 13:00 horas.
Árbitros: Andrés Martínez, Alberto Píriz, Pablo Álvez y Augusto Olmos. VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso.
Rampla Juniors-Rentistas TV
Estadio Olímpico, 15:30 horas.
Árbitros: Diego Dunajec, Franco Mieres, Mauricio Hernández y Kevin Fontes.
Uruguay Montevideo-Colón
Estadio Obdulio Varela, 15:30 horas.
Árbitros: Daniel Rodríguez, Javier Irazoqui, Julián Pérez y Ruben Umpiérrez.
Oriental-Deportivo Maldonado
Parque Palermo, 21:00 horas.
Árbitros: Eduardo Varela, Carlos Morales, Ernesto Hartwig y Juan Cianni. VAR: Diego Riveiro y Gustavo Márquez Lisboa.
Atenas-Tacuarembó TV
Estadio Domingo Burgueño, 21:15 horas.
Árbitros: Federico Arman, Federico Piccardo, Amador de Prado y Federico Modernell.
TABLA ANUAL
Albion 56 (+18)
Central Español 48 (+13)
Colón 44 (+18)
Tacuarembó 44 (+6)
Rentistas 43 (+8)
Atenas 42 (+6)
Oriental 42 (+5)
Deportivo Maldonado 41 (+9)
Fénix 39 (+1)
Rampla Juniors 25 (-14)
Artigas 23 (-7)
La Luz 22 (-16)
Cerrito 22 (-21)
Uruguay Montevideo 21 (-26)
DESCENSO
Cerrito 1.152 (68/59)
La Luz 0.966 (57/59)
Rampla Juniors 0.925 (25/27)
Artigas 0.851 (23/27)
