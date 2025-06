Sebastián Sosa: cómo encajaría en Peñarol y el recuerdo de su breve paso por Nacional

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Peñarol sigue en la búsqueda de un centrodelantero goleador para alternar con Maximiliano Silvera, ya que las contrataciones de Felipe Avenatti (un gol en 16 partidos, ninguno este año) y Alexander Machado (dos tantos en 16 encuentros) no han salido como se esperaban.

Distintos nombres se han barajado y uno de ellos, según informó La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes, es el de Sebastián Sosa, delantero de 31 años que lleva seis goles en 19 partidos en Racing.

El melense aseguró que se enteró del interés del Carbonero a través de la radio, y contó: “No lo podía creer. No he mantenido contacto con mi representante desde hace un par de días. Peñarol no se ha comunicado conmigo y no sé si lo han hecho con mi representante”.

“Mueve porque es un equipo grande y uno siempre aspira a llegar a ese lugar”, comentó, y añadió: “Estuve casi 10 años afuera y cuando volví a Cerro Largo el año pasado, la idea era estar un tiempo en casa, tratar de estar más cerca de la familia”.

Sosa, que lleva cuatro goles en sus últimos cuatro partidos jugados (en medio de esa racha se perdió el duelo ante Nacional por suspensión) y finaliza su contrato al final del Intermedio, indicó que no tiene “una propuesta clara de ningún lado”, pero que sí hubo sondeos desde Chile, Colombia y Defensor Sporting.

Con respecto a una posible llegada al equipo de Diego Aguirre, mencionó: “Por mis características, de siempre tratar de darle lo mejor al equipo, es un equipo en el que podría encajar”.

“Mi fuerte es estar dentro del área y pelear las pelotas que llegan por fuera, y Peñarol también tiene un jugador como Leo Fernández, que puede lanzar, y uno tiene la característica de ir al espacio”, ahondó en el citado programa radial.

Sebastián es hijo de Heberley Sosa, quien jugó en Peñarol (1991-1994) y Nacional (2002-2003), y hermano de Nicolás, actualmente también en Racing.

Formado en Cerro Largo, jugó también en Palermo y Empoli de Italia, Central Español, FK Senica de Eslovaquia, KF Vllaznia de Albania, Lugano de Suiza, Nacional, Boston River, Juventud Unida y Quilmes de Argentina, Atlante de Querétaro de México, Patronato, Vélez Sarsfield y Banfield de Argentina, y otros ciclos por Boston y Cerro Largo.

Sobre su paso por Nacional en 2016, indicó: “Fue muy breve. Era muy joven y no llegué a identificarme con el club, primero por el tiempo que estuve y segundo por las posibilidades, que fueron nulas. Jugué 15 minutos”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy