Sebastián Díaz renunció a la dirección técnica de Plaza Colonia, que está complicado

Sebastián Díaz, quien dirigía el plantel principal de Plaza Colonia desde fines de agosto de 2023, renunció un día después de la derrota 6-1 a manos de Boston River en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, por la octava fecha del Torneo Clausura.

“Con mucho dolor, pero también con una enorme gratitud, quiero contarles que he tomado la decisión personal de dejar de ser el entrenador principal de nuestro querido club. Es una determinación pensada siempre en lo que es mejor para Plaza, para que siga creciendo y cumpliendo sus objetivos”, escribió el entrenador de 42 años en su cuenta de Instagram.

En el comunicado recordó su pasaje de nueve años ininterrumpidos ligado al club. Llegó como jugador en 2017, ascendió en 2018, se retiró en junio de 2019 y rápidamente pasó a integrar el cuerpo técnico de Matías Rosa. Posteriormente dirigió al plantel de Tercera División, con el que fue campeón uruguayo en 2020.

También trabajó como asistente con Alejandro Cappuccio, Eduardo Espinel (ganó el Apertura 2021) y Adrián Fernández, a quien sustituyó en agosto de 2023, en un interinato que se extendió 25 meses. Se hizo cargo de los últimos 12 partidos del Clausura 2023 y, si bien no pudo evitar el descenso, se quedó y ascendió en 2024.

“No veo este momento como un fracaso personal, sino todo lo contrario. El verdadero fracaso sería pasar por los lugares sin dejar huella, y en Plaza siento el orgullo de haber dejado la mía; en cada logro conseguido, en cada momento difícil que superamos, y en cada gesto de respeto y compromiso compartido”, agregó.

Plaza Colonia está penúltimo en la tabla de promedios, con 0.933, producto de 28 puntos en 30 fechas. Para salvarse, en las siete fechas que le restan debe superar a dos de los tres rivales que tiene a tiro: Miramar Misiones (0.985), Cerro (1.060) y Progreso (1.060). Pase lo que pase, sabe que terminará la novena etapa en zona de descenso, y recién podría salir en la décima.

En la próxima fecha recibirá a River Plate el domingo a las 11 horas y, posteriormente, chocará con Racing en el Parque Roberto, Progreso y Liverpool en el Prandi, Juventud en Las Piedras, Cerro Largo de local y Danubio de visitante.

