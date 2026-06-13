Sebastián Cáceres listo para su debut mundialista con Uruguay: “Vamos a salir con todo”

Selección

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A pocas horas del debut mundialista de Uruguay ante Arabia, Sebastián Cáceres no ocultó la emoción por vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. El defensor celeste formado en Liverpool aseguró que representar al país en una Copa del Mundo es un sueño que tiene desde niño.

“Tengo muchas ganas de que ya arranque, de que ya sea lunes, porque es lo que siempre he soñado de chico: poder jugar un Mundial con la selección”, expresó Cáceres.

El futbolista remarcó la dimensión del desafío: “Creo que es lo máximo a lo que uno pueda aspirar. Obviamente también ganarlo, pero la oportunidad de poder jugar esto y representar al país creo que es la mejor sensación que he tenido”.

Sobre la ansiedad previa al estreno ante Arabia Saudita, admitió: “Estoy bastante pero sé que el equipo está muy bien y lo vamos a hacer de esa forma”.

El debut

De cara al primer partido del Grupo H, Cáceres destacó que una de las principales fortalezas de Uruguay está en el funcionamiento colectivo.

“Nuestro fuerte ha sido siempre el hecho de jugar como equipo, en todas las facetas: ofensiva, defensiva, las transiciones, todo”, explicó y agregó sobre la identidad del equipo dirigido por Marcelo Bielsa: “Siempre hemos intentado ser protagonistas con y sin pelota, presionar e ir arriba”.

El defensor reconoció que Arabia Saudita será un rival que exigirá atención: “Es un equipo que siempre intenta jugar, que propone y es algo que vamos a tener en cuenta”.

Aunque España aparece como uno de los grandes nombres del grupom H, Cáceres insistió en que Uruguay no mira más allá del debut: "Para mí el partido más importante es el que viene. Hay que encarar cada uno de ellos, no adelantarse a las cosas. Ellos serán un rival difícil, pero la idea nuestra es ir apostando a cada cotejo en si mismo”.

Consultado por el sistema táctico y la posibilidad de que Uruguay presente variantes, explicó que la planificación dependerá del rival: "Hay tema de adaptación según lo que propone el adversario de turno, pero vamos a salir a proponer, vamos a salir con todo. Se nota en los entrenamientos las ganas que tenemos”.

Cáceres también valoró el respaldo que recibió de Bielsa desde su llegada a la selección: “Marcelo me ha dado muchas oportunidades y siempre he estado agradecido en ese sentido”, contó.

“A lo mejor en otras ocasiones o con otros entrenadores no tenía esas oportunidades, y él decidió darme la confianza”, añadió más tarde

El Nando

El zaguero que se desempeña en el América también habló del cariño que recibió en México, donde juega hace varios años: “Llevo ya casi siete años acá, entonces saben el cariño que le tengo al equipo y al país. Sentir el cariño de la gente mexicana es algo lindo y saber que nos están apoyándonos también a nosotros está muy bueno”.

Uno de los momentos especiales de la charla llegó cuando se refirió a Fernando Muslera, quien volverá a ser titular en una Copa del Mundo: “Para mí es una locura porque, siempre lo dije, el Mundial del 2010 [en Sudáfrica], fue el que más me quedó. Verlo en todos los Mundiales y ahora que esté de vuelta acá es un privilegio por toda la experiencia y lo nos aporta cada día”, añadió.

Finalmente, Cáceres pidió respeto para todos los rivales y destacó el crecimiento de selecciones como Estados Unidos: "A veces se subestima a estos equipos, pero si mirás jugador por jugador son todos muy buenos. La mayoría están en Europa, a gran nivel, entonces es normal que desempeñen de esta forma. No se puede subestimar a nadie”.

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