Sebastián Cáceres: “Bielsa quiere que yo esté en Europa compitiendo contra los mejores”

Sebastián Cáceres es una de las grandes revelaciones de la selección uruguaya, ya que ha sido titular en el esquema de Marcelo Bielsa. En este momento se encuentra preparando el partido de cuartos de final de Leagues Cup de mañana contra Colorado Rapids, pero podría ser uno de los últimos con la camiseta del América mexicano.

Y es que después de la gran Copa América que realizó, despertó el interés de varios clubes europeos, continente que parece ser su destino. Así lo hizo saber él este jueves en diálogo con TUDN, al que reveló que Bielsa quiere que emigre Europa: “Él quiere que sus jugadores estén en los mejores equipos posibles en la élite, compitiendo contra los mejores. No me lo dijo, pero no necesito que me lo diga para saber que él lo quiere”.

“Quiere que yo esté en un equipo de Europa compitiendo contra los mejores jugadores y equipos. Cualquier entrenador de una selección va a querer que sus jugadores estén en los mejores equipos, también creo que todo jugador que se proyecta quiere estar compitiendo a ese nivel”, ahondó el zaguero de 24 años formado en Liverpool, que tiene contrato hasta 2024 con las Águilas.

