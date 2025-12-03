Se sortearon los grupos del Mundial de Rugby 2027. ¿Contra quiénes jugará Uruguay?

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Se realizó este miércoles en Sídney el sorteo de los grupos de la Copa Mundial de Rugby 2027, certamen que se disputará en Australia desde el 1º de octubre de 2027 hasta el 13 de noviembre del mismo año. Tendrá un carácter histórico por ser el primer mundial con 24 participantes, luego de siete ediciones consecutivas con 20 países.
Uruguay quedó emparejado en el grupo D con Irlanda, Escocia y Portugal. El Trébol y el XV del Cardo son favoritos a quedarse con los primeros dos lugares, que clasifican de forma directa a octavos de final, y Los Teros pelearán con el combinado lusitano por el tercer puesto, que les puede valer el pasaje de ronda por primera vez en la historia mundialista.
Los equipos quedaron repartidos en seis grupos de cuatro cada uno, por lo que clasificarán a octavos de final los seis primeros, los seis segundos y los cuatro mejores terceros.
Uruguay ocupa el 14º lugar del ranking de World Rugby, Irlanda el cuarto, Escocia el noveno y Portugal el 20º. Esa clasificación, que se utilizó para determinar los cabezas de serie, tiene a los Springboks sudafricanos en lo más alto, con los All Blacks segundos.
LOS GRUPOS
A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong
B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania
C: Argentina, Fiyi, España y Canadá
D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal
E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa
F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue
