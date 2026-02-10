Contenido creado por José Luis Calvete
Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores sub-20: ¿Contra quiénes jugará Nacional?

El torneo se disputará en Quito, desde el 7 al 22 de marzo, y los tricolores enfrentarán a uno de los equipos locales.

10.02.2026 12:16

Lectura: 2'

2026-02-10T12:16:00-03:00
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Se llevó a cabo este martes el sorteo de la Copa Libertadores sub-20 que se disputará entre el 7 y el 22 de marzo en Quito, en su décima edición. Participarán 12 equipos a razón de uno por país miembro de la Conmebol y otros dos: uno del país anfitrión y el último campeón (Flamengo).

Se disputará una fase de grupos con tres series de cuatro participantes cada una y avanzarán a semifinales los tres primeros y el mejor segundo.

Nacional, campeón cuando fue anfitrión en 2018, será el representante uruguayo por haberse coronado a nivel local en la categoría sub-19 en 2025. Sus adversarios serán Belgrano de Córdoba, Santiago Wanderers y Liga de Quito.

GRUPO A

Flamengo – Brasil
Independiente Medellín – Colombia
Bolívar – Bolivia
Estudiantes de Mérida – Venezuela

GRUPO B

Palmeiras – Brasil
Sporting Cristal – Perú
Olimpia – Paraguay
Universidad Católica – Ecuador

GRUPO C

Belgrano – Argentina
Nacional – Uruguay
Santiago Wanderers – Chile
Liga de Quito – Ecuador

