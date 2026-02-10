Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores sub-20: ¿Contra quiénes jugará Nacional?

Fútbol Internacional

Se llevó a cabo este martes el sorteo de la Copa Libertadores sub-20 que se disputará entre el 7 y el 22 de marzo en Quito, en su décima edición. Participarán 12 equipos a razón de uno por país miembro de la Conmebol y otros dos: uno del país anfitrión y el último campeón (Flamengo).

Se disputará una fase de grupos con tres series de cuatro participantes cada una y avanzarán a semifinales los tres primeros y el mejor segundo.

Nacional, campeón cuando fue anfitrión en 2018, será el representante uruguayo por haberse coronado a nivel local en la categoría sub-19 en 2025. Sus adversarios serán Belgrano de Córdoba, Santiago Wanderers y Liga de Quito.

GRUPO A

Flamengo – Brasil

Independiente Medellín – Colombia

Bolívar – Bolivia

Estudiantes de Mérida – Venezuela

GRUPO B

Palmeiras – Brasil

Sporting Cristal – Perú

Olimpia – Paraguay

Universidad Católica – Ecuador

GRUPO C

Belgrano – Argentina

Nacional – Uruguay

Santiago Wanderers – Chile

Liga de Quito – Ecuador

