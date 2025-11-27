Fútbol uruguayo

Se mueve: Dos jugadores de Nacional son pretendidos del exterior y están cerca de emigrar

Dos jugadores de Nacional son pretendidos y se acercan a seguir sus carreras en el fútbol argentino y brasileño tras completar una buena temporada en los tricolores.

El primero de ellos es Julián Millán, zaguero zurdo colombiano que llegó en enero pasado a los albos y por el cual abonó US$ 700.000 por el 50% de su ficha, transformándose en titular indiscutible en la defensa.

River Plate de Argentina, que reamará su plantel para el año 2026 después de una temporada actual de muchas frustraciones, ya realizó contactos con sus pares tricolores para llegar a un acuerdo para su transferencia y averiguar condiciones.

Millán tiene contrato hasta diciembre de 2027 en el club, pero se entiende que el ingreso por su venta generará un buen monto económico para el club, necesario además en este momento.

El colombiano de 27 años lleva 38 partidos jugados en la temporada, con dos goles anotados y sumando un total de 3480’.

El otro que también tiene una gran chance de partir al exterior para la próxima temporada es el volante Christian Oliva, de 29 años.

El jugador representado por Pablo Bentancur tiene un año más de vínculo con los albos pero todo indicaría que se acordaría su salida rumbo a Athletico Paranaense.

Los brasileños ya se habían interesado por el volante a mitad de año, pero la directiva alba había decidido no negociarlo por su valía en la pelea por el Uruguayo.

“A Oliva no lo vamos a vender ahora. Lo mismo que se planteó con Millán hace una semana. A fin de año veremos”, había anticipado en julio pasado Flavio Perchman en declaraciones realizadas en Carve Deportiva.

Lo cierto es que la intención de sumarlo al equipo que acaba de ascender al Brasileirão se mantuvo y además hay compresión de los directivos para llegar a un acuerdo que complazca a todas las partes y no volver a “trancar” su salida.

Lo cierto es que Nacional ahora está enfocado a pleno en el último partido del 2025, el que determinará si son campeones o no de la Liga AUF Uruguaya, pero desde el exterior ya hay varios de sus futbolistas apuntados.

