Se confirmó la entidad de la lesión de Giorgian de Arrascaeta, que dejó mensaje en redes

Flamengo confirmó la entidad de la lesión muscular que sufrió Giorgian de Arrascaeta ante Botafogo el fin de semana pasado, y que posiblemente lo dejará afuera de las canchas por lo menos dos a tres semanas, haciendo casi imposible que esté a disposición de Marcelo Bielsa para los duelos de Eliminatorias ante Paraguay y Venezuela de setiembre próximo.

“El Clube de Regatas do Flamengo informa que el deportista De Arrascaeta fue sometido a pruebas que arrojaron una lesión en el músculo aductor del muslo izquierdo. El centrocampista se encuentra en tratamiento, como ya ocurre con los delanteros Gabi y Pedro”, informaron desde la sanidad de la institución.



O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Arrascaeta realizou exames que apontaram lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O meia segue tratamento no DM rubro-negro, o que já ocorre com os atacantes Gabi e Pedro. #CRF