Se celebró la edición 40 de la Regata de la Prensa en el Yacht Club Uruguayo

El barco Lady fue el ganador de la jornada sabatina en la 40ª Copa Challenger Daneiel Pujol en las aguas de Montevideo.

30.11.2025 11:55

Se llevó a cabo este sábado la tradicional Regata de la Prensa, que llegó a 40 ediciones organizadas por el Yacht Club Uruguayo. Por iniciativa de Daniel Pujol, integrante de la directiva por entonces, comenzó a llevarse a cabo en 1985 y solo en 1988 faltó en el calendario.

Como ocurre todos los años, hubo un periodista a bordo de cada embarcación. La organización invita a los medios para que sus representantes puedan narrar en primera persona la experiencia de correr en un barco a vela.

La regata, con un recorrido de siete millas costeras con largada y llegada en Pocitos, y pasando por Punta Gorda, se corrió en fórmula festival con cuatro series; barcos mayores de 27 pies (serie A), barcos hasta 27 pie (serie B), festival crucero (serie C) y clasificación general.

El primero de la clasificación general fue el barco Lady, con un tiempo de una hora, tres minutos y 21 segundos, seguido por Pantera y Revenant. Centenario ganó en Festival Crucero, seguido por Nautilus y Harmoni.

