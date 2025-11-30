Más deportes

Se celebró la edición 40 de la Regata de la Prensa en el Yacht Club Uruguayo

Se llevó a cabo este sábado la tradicional Regata de la Prensa, que llegó a 40 ediciones organizadas por el Yacht Club Uruguayo. Por iniciativa de Daniel Pujol, integrante de la directiva por entonces, comenzó a llevarse a cabo en 1985 y solo en 1988 faltó en el calendario.

Como ocurre todos los años, hubo un periodista a bordo de cada embarcación. La organización invita a los medios para que sus representantes puedan narrar en primera persona la experiencia de correr en un barco a vela.

La regata, con un recorrido de siete millas costeras con largada y llegada en Pocitos, y pasando por Punta Gorda, se corrió en fórmula festival con cuatro series; barcos mayores de 27 pies (serie A), barcos hasta 27 pie (serie B), festival crucero (serie C) y clasificación general.

El primero de la clasificación general fue el barco Lady, con un tiempo de una hora, tres minutos y 21 segundos, seguido por Pantera y Revenant. Centenario ganó en Festival Crucero, seguido por Nautilus y Harmoni.

