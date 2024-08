Saralegui y el momento de Peñarol: “Ruglio tuvo la humildad de hacerle caso al entrenador”

Fútbol uruguayo

Mario Saralegui, exjugador y entrenador de Peñarol, habló con el programa Punto Penal de Canal 10 sobre el momento del equipo y dijo estar “muy contento, como todos los hinchas, porque se revirtió una situación de muchos años sin llegar a esta instancia”. “Estamos ilusionados con lo que pueda llegar a pasar”, agregó, y dio el crédito al director técnico.

“Diego Aguirre es el gran responsable de lo que está pasando, para bien. Tomó al club en un momento difícil y le dio a la directiva la tranquilidad y experiencia que se necesita para tomar decisiones”, dijo, y destacó “la espalda y la capacidad que tiene, y la tranquilidad que da la experiencia para afrontar momentos difíciles, y una organización y una secuencia de hechos que ha manejado bien”.

“Cuando se habla del lugar que debería tener el entrenador en los equipos, que muchas veces no es posible, esto demuestra una vez más la importancia de tener alguien que tome decisiones, que se haga responsable, que conozca del tema y que tenga la capacidad de llevar adelante un club como Peñarol con todo lo que significa: el ruido continuo que hay, la incidencia de la prensa, la presión”, expresó.

Saralegui criticó en el pasado a Ignacio Ruglio, presidente aurinegro, pero esta vez destacó que “tuvo la humildad de hacerle caso al entrenador, que es el que más sabe”. “El dirigente no puede traer jugadores que le gusten a él. Ofertas de jugadores te llueven. Frente a esa diversidad, ¿quién toma la decisión? ¿Quién sabe lo que necesita? Es el entrenador, no el dirigente. Hay que darle la derecha a Ruglio y felicitarlo por haber tenido la humildad de hacerle caso a Aguirre y cambiar eso que no estaba bien en Peñarol”, expresó.

Sobre el próximo rival copero de los carboneros, reconoció que cuando observaba el partido entre Bolívar y Flamengo en La Paz no terminaba de decidirse respecto a la conveniencia por uno u otro, dada la altura de La Paz. “Solo el que jugó en la altura sabe lo que es jugar ahí. No sé si los jugadores están más preparados que antes. Cuando nosotros íbamos a jugar ahí era difícil hasta caminar. La sensación era como que todo era lejos y todo te costaba”, comentó.

“Peñarol jugó un gran partido contra The Strongest. Tenía una diferencia de goles que lo ayudó, pero igual hizo un gran partido y tuvo jugadores con un rendimiento muy alto en base a temperamento y a sobreponerse a una situación adversa. Si se pudiera repetir un rendimiento así, hubiera elegido a Bolívar”, indicó.

“Flamengo también va a ser complicado. Si Peñarol va a Río de Janeiro y no pasa una catástrofe, que sería perder por más de dos goles, tiene muchas chances de pasar”, vaticinó, y relativizó la importancia de las incorporaciones que concretará el cuadro carioca en las próximas horas, como la del lateral izquierdo Alex Sandro.

“¿Va a cambiar cuatro o cinco jugadores de un cuadro que viene jugando para dentro de pocos días?”, se preguntó, más allá de reconocer que “Pedro y De Arrascaeta están lesionados”.

