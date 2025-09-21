Santos Laguna abrió investigación contra Franco Fagúndez por varios actos de indisciplina

Fútbol Internacional

Santos Laguna abrió una investigación interna en contra de Franco Fagúndez por distintos actos de indisciplina que podrían llevar a rescindir el contrato del uruguayo, quien momentáneamente fue bajado a entrenar con el plantel sub-21.

El club tomó esta decisión luego de que el volante ofensivo faltara sin previo aviso a entrenamientos y revisiones médicas. Además, viajó a Uruguay sin autorización, algo que no está permitido de acuerdo al contrato. La institución anunciará en las próximas horas la resolución final al respecto.

“Club Santos Laguna informa la apertura de dos procedimientos disciplinarios al jugador Franco Fagúndez por inasistencias a entrenamientos y revisiones médicas, así como por viajar sin autorización, de acuerdo con lo estipulado en su contrato de trabajo y en el reglamento interno del club. El club comunicará oportunamente las conclusiones de este procedimiento”, escribió la institución en un comunicado.

