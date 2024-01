Fútbol Internacional

Santiago Silva: “Hasta hoy no sé por qué no tuve una chance en la selección uruguaya”

Santiago Silva, delantero uruguayo que quedó libre de El Palo FC en junio pasado tras lograr el ascenso a la cuarta categoría del fútbol español, dialogó en extenso con TyC Sports y reconoció que aún le pesa una espina que lo acompañó durante toda su trayectoria: la Celeste.

“Pasado pisado, está bien. Pero hasta el día de hoy no encuentro por qué no tuve una chance en la selección. Fueron casi cinco años de un muy buen rendimiento en Banfield, Vélez, Boca, Lanús”, recordó el Tanque, quien con esa referencia abarcó el período comprendido entre 2007 y 2014.

“La selección estaba muy bien armada, consolidada con jugadores de una magnitud enorme, pero hubo una cantidad de partidos amistosos en los que podía haber tenido la posibilidad de probarla y sentirla, y demostrar si estaba a la altura o no”, agregó el delantero, quien pese a sus 43 años y a los seis meses de inactividad que acarrea, no se considera un exfutbolista.

“En aquel momento, el entrenador de la selección argentina, que era Sergio Batista, decía que el mejor delantero era uruguayo. Hubo una caricia”, recordó el Tanque sobre los dichos del exseleccionador albiceleste en mayo de 2011, cuando defendía a Vélez Sarsfield.

“Creo que a uno le condiciona la carrera no pasar por una selección. Al pasar por una selección, la carrera de uno se eleva. Es otro currículum. Hoy estaba viendo los documentales de la selección y te llena de emoción, porque es lo máximo. Para un deportista no hay otra cosa como vestir la camiseta de su selección”, expresó.

Por último, respaldó a Edinson Cavani pese a que estuvo por debajo del promedio anotador que se esperaba de él en el último semestre, y recordó que en su caso le costó la adaptación a Boca Juniors.

“Lo he visto muy bien. No se le ha dado el gol nada más. No pudo tener una buena pretemporada, y eso en un fútbol tan competitivo es importantísimo. Por ahí no estaba al 100% de confianza, pero son momentos. Ha demostrado en su carrera lo crack que es en cada lugar que se ha destacado. Es un crack y por algo está en Boca. El hincha lo va a disfrutar”, concluyó.

