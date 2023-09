Santiago Bueno destacó a Bielsa: “Me comentó que había visto mis últimos 40 partidos”

Selección

Santiago Bueno fue noticia esta semana por su fichaje por el Wolverhampton Wanderers de la Premier League inglesa, a cambio de 12 millones de euros desde el Girona de España. “El salto a la Premier significó mucho. Mi carrera viene en crecimiento, pasé por las tres ligas de España: Segunda B, Segunda y Primera división, donde me fui afianzando y creciendo de a poco. Ahora me llega esta oportunidad para seguir creciendo”, dijo este viernes a 100% deporte de Radio Sport 890.

“Voy a jugar con la 4, que era uno de los números disponibles, y porque era el que usaba mi padre cuando jugaba al fútbol en formativas. Es un lindo detalle para él, un premio para él“, contó, y señaló: “Ya están todos los permisos para poder entrar en la convocatoria, yo me siento bien, y estoy a la orden para debutar contra Crystal Palace [domingo a las 10:00]”.

Sobre su etapa en Europa, indicó: “Cuando llegué lo hice con la mentalidad de crecer, de ir paso a paso. Sabía que llegaba al Barcelona y quería triunfar, pero los pasos se fueron dando de otra manera y tuve que ir tomando decisiones. Llegué muy chico, sin haber debutado en la primera de Peñarol, y crecí acá jugando en las tres divisionales de España”.

Luego, recordó cuando Luis Suárez lo recibió en sus primeros meses en Barcelona: “Fue muy especial. Tanto Luis como su familia me recibieron cuando llegué a Europa, me abrieron las puertas de su casa, y soy agradecido de que siempre tenga el detalle de acordarse de mí”. “Despedirme de Girona fue complicado, fueron muchos momentos, objetivos cumplidos como el ascenso, la permanencia en Primera. Me quedan muchos amigos, la verdad que Cristhian [Stuani] fue muy importante desde el primer día y le estoy totalmente agradecido”, ahondó.

Corazón celeste

“El club [Girona] me dio dos semanas de vacaciones y me fui a Uruguay. Tuve una charla con [Jorge] Giordano [director de selecciones nacionales] y me dijo que [Marcelo] Bielsa quería hablar conmigo. Tuve una reunión con él donde estuvimos más de dos horas hablando sobre lo que pensaba de mí, qué cosas le gustaban, y me mostró jugadas con el Girona”, comentó.

“Fue una experiencia increíble que me dejó muchas cosas y espero tener muchas charlas más”, dijo, y finalizó: “Me comentó que había visto mis últimos 40 partidos, o sea todo el último campeonato, y tenía recortes míos, de mis jugadas, así que me conoce bien. La charla fue muy cercana, íbamos analizando jugadas y me preguntaba qué pensaba yo, si me conocía a mi mismo, fue una charla muy rica”.

