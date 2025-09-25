Santa Fe aceptó renuncia de Jorge Bava, que se despidió ganando; dirigirá a Cerro Porteño

Fútbol Internacional

Jorge Bava no seguirá al frente de Independiente Santa Fe, ya que aceptó la oferta para dirigir a Cerro Porteño de Paraguay, según informó este miércoles el equipo colombiano

“Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo”, informó el club bogotano en un comunicado.

A partir de la fecha, los colombianos Francisco López y Grígori Méndez estarán a cargo del primer equipo, mientras se nombra a un estratega en propiedad.

Bava, que fue campeón con Santa Fe en el Torneo Apertura, se despidió con un triunfo este miércoles por 2-1 sobre el Independiente Medellín de Washington Aguerre por los cuartos de final de la Copa Colombia.

El martes pasado, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, anunció que Bava recibió una oferta para dirigir a Cerro Porteño, por la que finalmente se decantó.

El entrenador uruguayo llegó a Santa Fe en marzo pasado en reemplazo del actual DT de Nacional, Pablo Peirano, y tan solo tres meses después se coronó campeón del Apertura tras vencer en la final al Medellín, lo que le dio el pasaje para la Copa Libertadores de 2026.

Bava dirigió a Santa Fe en 35 partidos, de los que ganó 16, empató 10 y perdió nueve.

En el segundo semestre, el equipo no ha tenido un buen rendimiento y ocupa el noveno lugar del Torneo Clausura colombiano, con 17 puntos, la misma cantidad que el Deportivo Cali, que es octavo y obtiene de manera parcial el último cupo a los cuadrangulares semifinales.

Cerro Porteño marcha segundo en el Clausura paraguayo con 28 puntos, a tres del líder, Guaraní, con nueve fechas aún por jugarse. El debut de Bava podría ser este sábado 27 ante Sportivo Luqueño por la fecha 14.

Será el cuarto equipo en la carrera del entrenador tras Liverpool (2021-2023), León de México (2024) y el mencionado Independiente Santa Fe (2025).

