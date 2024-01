Sant’Anna se negó a jugar para forzar salida de Defensa y Justicia; lo quiere River Plate

Fútbol Internacional

Este domingo, Defensa y Justicia perdió 2-0 con Godoy Cruz en su debut en la Copa de la Liga, pero el Halcón no contó con la presencia de Agustín Sant’Anna, que se plantó ante la dirigencia y se negó a jugar para forzar su salida a River Plate, que lo sigue de cerca y ya hizo un oferta que aún no ha sido aceptada.

El Millonario ofertó US$ 2.500.000 por el 70% de la ficha más la inclusión de dos juveniles, pero al equipo de Florencio Varela no le pareció buena. “Le pusimos un valor que nosotros pensábamos que era de la única forma que podíamos darle la chance al club y al jugador de que esa operación se haga. River la consideró muy alta, hizo un ofrecimiento, trasladé que en esas condiciones no iba a salir y al jugador también”, dijo Diego Lemme, presidente del club, a TyC Sports.

Ante la decisión de no jugar del uruguayo, señaló: “Le dije que no se equivoque, que para mí tenía que jugar y tratar de romperla, como lo hizo siempre. Tomó la peor decisión y ahora deberá pedir disculpas”. “Él se lo comentó al DT después de que diera la formación, así que me imagino que al cuerpo técnico y a sus compañeros no les habrá caído muy bien”, ahondó.

“Tendrá que hacerse cargo de la decisión que tomó, pedirle disculpas a la gente, a los hinchas, socios, jugadores y cuerpo técnico”, dijo, y añadió: “A River lo vi en la postura de mantenerse en el ofrecimiento que hizo, le comuniqué que en esas condiciones el jugador no iba a salir. Siempre y cuando les cierre a todas las partes. En este caso había una que no estaba conforme con cómo se estaban dando las negociaciones”.

El lateral derecho de 26 años formado en Cerro y con pasaje por Nacional, Deportivo Maldonado y Defensor Sporting llegó libre al Halcón de Florencio Varela a inicios de 2023. Hasta el momento ha jugado 32 partidos, en los que anotó dos goles (ambos a Peñarol por Copa Sudamericana) y entregó cuatro asistencias.

