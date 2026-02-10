Sanabria anunciado en Real Salt Lake y Nacional recibirá dinero; Agustín Rodríguez a Atlas

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Juan Manuel Sanabria, volante y lateral izquierdo de 25 años, dejó el Atlético San Luis de México por el Real Salt Lake de Estados Unidos.
El equipo de la Major League Soccer (MLS) le pagó casi seis millones de dólares al elenco mexicano por el uruguayo, quien firmó contrato hasta mediados de 2030.
La transacción, además, le deja casi US$ 150.000 a Nacional por derechos de formación.
El floridense hizo formativas en el Tricolor y, antes de debutar en Primera División, fue adquirido por Atlético Madrid, en el que jugó un solo partido en 2020 por Copa del Rey. En 2021 fue cedido al Real Zaragoza y a mediados de año llegó a San Luis.
En el club mexicano registró 169 partidos, con siete goles anotados y 29 asistencias. Esta temporada llevaba un tanto y cinco pases de gol en 18 encuentros.
“Me siento muy bien y preparado. He visto a mis compañeros aquí, y la verdad es que hay un gran ambiente, somos parte de un gran club y equipo. A la hinchada solo quiero decirles que nos apoyen y confíen en nosotros porque vamos a darlo todo en la cancha. Cada gol que logremos es para ustedes”, se expresó en la web oficial del club.
Uruguayan defender has entered the chat— Real Salt Lake (@realsaltlake) February 10, 2026
Welcome to the 801, Juan
In English: https://t.co/figNgvB6bB
En Español: https://t.co/04xH9EscAn pic.twitter.com/SaAjFv8vly
Atlas de México anunció de forma oficial en las últimas horas la incorporación de Agustín Rodríguez, delantero de 27 años que viene de brillar en 2025 en Juventud de Las Piedras con 18 goles, y es el tercer máximo goleador de la temporada.
El acuerdo entre clubes es una cesión hasta fin de año, con opción de compra (que puede transformarse en obligatoria si el jugador cumple determinados objetivos) al término del contrato.
Será el octavo club en su carrera tras Racing, Nacional de Paraguay, Boston River, Barcelona de Guayaquil, Unión La Calera de Chile, Independiente Santa Fe y el mencionado Juventud.
¡Agustín Rodríguez es Rojinegro! ????— Atlas FC (@AtlasFC) February 9, 2026
El delantero se incorpora para sumar a la ofensiva de los Zorros ??
¡Bienvenido a tu nueva casa, Toro! ??
Toda la información ?? https://t.co/C8OIJVMbzd pic.twitter.com/a7kLc5Ynrf
