Rusia: Juan Manuel Boselli dio el salto y jugará con dos uruguayos en el líder de la liga

Juan Manuel Boselli, de gran presente en el fútbol ruso, abandonó el Pari Nizhniy Novgorod para firmar con el Krasnodar, equipo que marcha primero en la Premier League de ese país.

El atacante, de 26 años, lleva 10 goles, siete en liga y tres en copa, en 20 partidos (16 ligueros y cuatro coperos) esta temporada, pero el Pari NN se encuentra 14° con 14 puntos, solo dos por encima de los puestos de descenso.

Su gran rendimiento despertó el interés de muchos clubes, pero finalmente terminó aceptando la propuesta del líder de la liga, que además tiene en su plantel a los también uruguayos Giovanni González y Lucas Olaza.

El vigente campeón de la Premier League rusa pagó unos 650.000 euros por el formado en Defensor Sporting, que firmó un contrato hasta junio de 2028.

Boselli llegó a Rusia a mediados de 2023 y desde entonces registra 24 goles en 75 partidos, pero la actual está siendo su mejor campaña, estando ya a un tanto de todos los que hizo en la 2024/25 (11) y superando los tres de la 2023/24.

Tras su debut en Defensor, firmó con el CF Peralada, en ese entonces aún filial del Girona. Luego tuvo pasos por Athletico Paranaense, América MG, Cádiz B y los portugueses Tondela y Gil Vicente, en los que destacó previo a su llegada a Rusia.

Disputó los Mundiales Sub-20 de 2017 y 2019 con la selección uruguaya.

