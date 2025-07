Ruglio valoró el triunfo clásico de Peñarol y confirmó altas y bajas para el Clausura

Fútbol uruguayo

“No tuvimos un buen arranque del año y ahora, estando en octavos de final de la Copa Libertadores, que era el gran objetivo, y ganando este Torneo Intermedio, se maquilló un poco el mal inicio del año. Los Intermedios nos eran esquivos y lo ganamos. Es una copa más”, destacó Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, tras el triunfo clásico por penales en la final.

“En estas horas va a salir Guillermo de Amores, que tiene todo medio encaminado. El resto de las bajas las vamos a ir manejando con los días, pero no tenemos mucho apuro y no se va a ir nadie de los que queremos que se queden”, comentó, y confirmó que Leonardo Coelho “de seguro sí” también abandonará el club para sumarse a un club brasileño.

“Es un tipo que se ha hecho querer muchísimo dentro del club y nos pone muy felices el amor que ha agarrado por este club, el beso al escudo y el gol hecho”, dijo sobre el zaguero brasileño, y también habló de altas.

Los que están arreglados y los que pueden llegar

“Emanuel Gularte llega mañana a las 7 y Jesús Trindade ya hace dos días está trabajando. Vamos a hacer todos los esfuerzos que se puedan para traer a Matías Arezo porque soñamos con una Copa Libertadores en la que tengamos a un David Terans, un Maxi Silvera y un Leo Fernández como hoy, y al resto del cuadro, que está metiendo un disparate”, comentó.

Consultado sobre el porcentaje de posibilidades para que se concrete el retorno de Arezo, dijo que “no se puede dar un porcentaje hasta que no esté firmado porque Gremio es el dueño de su ficha y tiene derecho a no cederlo hasta que tenga otro nueve”, y agregó que “de nada sirve apurarlo a Gremio, que fue el que hizo la inversión” por su pase.

“Estamos convencidos de que en Peñarol, Matías es feliz, y con 22 años, volviendo a jugar la copa en el cuadro que él quiere, esa inversión de Gremio puede volver a ponerse sólida porque no ha tenido minutos en este tiempo. Vamos a hacer todos los intentos, aún si no sale. Vamos a ir a buscarlo de la misma manera que fuimos a buscar a Leo”, adelantó.

Sobre Leonardo Fernández, dijo sentir “mucho orgullo” por tenerlo en su club. “El fútbol uruguayo no dimensiona lo que es tener un Leo con 26 años acá. Todo el ambiente del fútbol se queja de que los jugadores se van muy rápido y que no se puede tener ídolos. A veces no se les da el mérito. Hoy si el partido duraba 25 minutos más, los iba a jugar y a gran nivel”, dijo.

De cara a lo que viene, dijo que “inevitablemente” se buscará un arquero, y que “esta semana que viene va a ser clave” para concretar altas. “Trataremos de cerrar los dos o tres refuerzos que nos faltan esta semana para que el técnico trabaje con el plantel lo más completo posible” en la vuelta a los trabajos, prevista para el 14 de julio.

