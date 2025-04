Ruglio: su pedido a Aguirre y por qué Nacional está “más complicado” que Peñarol

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El presidente de Peñarol, Juan Ignacio Ruglio, se refirió a la actualidad aurinegra en una extensa entrevista concedida al programa Quiero fútbol de radio Sport 890 AM.

“Estaba seguro que en algún momento iba a llegar el gol”, comenzó diciendo con respecto a la victoria mirasol de este martes ante San Antonio Bulo Bulo, aunque reconoció que estuvo “desesperado” por no haber podido estar presente en el Campeón del Siglo debido a su estado de salud, ya que le habían dado el alta el lunes.

Luego, explicó por qué considera a Diego Aguirre “intocable” en la dirección técnica y también contó el motivo por el que salió a respaldarlo semanas atrás en Punto penal: “En su momento le pedí a él para ir a Punto penal, que nunca lo hago, porque, si no apagás esas cosas a tiempo, en algún momento hasta el micromundo del fútbol te hace dudar. Si perdía el Uruguayo del 23 y el del 24, no se aguantaba ni él. Hay que mantener la calma”.

“En mi período como presidente, ningún cambio de técnico me sirvió como revulsivo para ganar. Creo profundamente en sostener los procesos. Tenés que soportar la presión”, mencionó.

El máximo mandatario aurinegro reveló la charla que tuvo con Aguirre hace semanas, después de una de las tantas derrotas sufridas por el Mirasol: “Fui a hablar con él para decirle: ‘No se te vaya a ocurrir nada extraño’, y él me dijo: ‘Tengo un puñal clavado porque me duele ver a Peñarol no ganar, pero yo no me voy ni loco. La raya se pasa en diciembre”.

“Nuestro panorama pareciera que está más tranquilo”, aseguró, y se refirió a Nacional. “Es un dato de la realidad que el ambiente de ellos está más complicado hoy en día. Si hace dos años que no ganás un campeonato corto y ni siquiera definís un campeonato corto…Si el año pasado salió campeón tu rival con una campaña increíble…Si tenés un problema de entre 40 y 45 millones de dólares de deuda…Todo eso genera que el ambiente hoy [en Nacional] sea mucho más complicado”.

“Mientras este terraja, que ‘nunca iba a llegar a ser presidente’, estuvo en Peñarol durante cinco años, por Nacional pasaron [Alejandro] Decurnex, [Alejandro] Balbi, [Eduardo] Ache y demás”, agregó.

Entre otros temas, criticó el “sistema de gobernanza” de Peñarol en cuanto a la distribución de cargos del oficialismo y la oposición en el consejo directivo: “Si el 2025 y 2026 no nos llega a salir bien, ya lo veo a [Juan Pedro] Damiani saliendo a decir: ‘La gente me está pidiendo que vuelva’. Lo estoy escuchando en mi cabeza. Él cada dos por tres aparece. Lo veo diciendo: ‘A Nacho no le fue bien. A los que cogobernaron tampoco. La gente me para y me grita: ‘Juan Pedro, volvé’.

“Yo no quiero pelear más con él; le reconozco que me abrió las puertas del club en 2008, cuando era un loquito de la tribuna. Tarde o temprano quiero reconocerlo como presidente honorario”, comentó más tarde acerca de Damiani.

Sobre Flavio Perchman, comentó que tiene “sentimientos contradictorios” hacia él. “Es difícil querer que le vaya mal. Pese a que las desgracias de ellos son nuestras alegrías, no quiero que le vaya mal al ser humano que conoces de hace tiempo”.

Y cerró contando que “ya se arregló” el tema entre Juan Pedro Damiani y Eduardo Zaidensztat: “Los dos se dieron cuenta de que la macanearon”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy