Ruglio sobre posible fallo por el clásico: “Que no sea cierto” y “un mimo a Nacional”

Fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló en el programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes minutos después de que en ese espacio se informara, a modo de adelanto, el fallo que emitirá la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) respecto al clásico del Torneo Intermedio.

Para Nacional habría una quita de tres puntos y cuatro cierres de cancha, y para Peñarol dos cierres de cancha, lo que haría que el clásico de la segunda etapa del Clausura en el Campeón del Siglo se juegue sin público. “Espero que no sea cierto. ¿Por qué le cerrarían a Peñarol dos fechas la cancha? No hizo absolutamente nada la gente de Peñarol para que eso pasara”, dijo Ruglio.

“Augusto Formento, un gran delegado que estamos teniendo, me dijo que hubo cosas graves y con mucho fuego tirado, y, como mucho, alguna vez hubo un cierre de cancha. ¿Por qué hoy, que no pasó nada, le cerrarían la cancha dos fechas a Peñarol? Del otro lado hay un funcionario policial al que le amputaron un testículo”, agregó.

“Nuestra delegación ha visto denuncias de cosas gravísimas e híper acumulativas. Sería la primera vez que dan dos cierres de cancha por algo en lo que no pasó nada, cuando han hecho un cierre de cancha por cosas con 20 anotaciones. Del lado de Peñarol no pasó nada que no haya pasado 40 clásicos para atrás”, insistió el presidente carbonero.

“Dijeron que [en la tribuna Ámsterdam] se fracturó un policía, pero no se fracturó. Lo aclaró el ministro del Interior”, señaló Ruglio para reafirmar la inocencia de su club en la final del Intermedio.

“Si AUF nos quiere cerrar las puertas en el clásico para hacerle un mimo a Nacional, que digan directamente que van a inclinar el fútbol uruguayo para Nacional hasta que se aburran de hacerlo”, agregó, y lamentó que luego Nacional vaya al Tribunal de Apelaciones, “donde hay tres integrantes que son hinchas de ellos”. “Nos vamos a mover para ver cómo cortamos estas cosas”, indicó.

“Si cuando me pasa, me tengo que comer el garrón, cuando no me pasa, no me la encajes y hacé lo que tenés que hacer para el otro lado. Aunque sea un club amigo de la AUF, hacele lo que le tenés que hacer y no intentes que no esté tan enojado Nacional, que es el amigo de turno de la AUF”, expresó.

“Si esto sale así, hay que hacer una marcha en la AUF, pacífica, bien pensada. Pero tienen que parar un poquito porque en esta no tuvimos nada que ver. Que se concentren en los que tuvieron que ver”, concluyó Ruglio.