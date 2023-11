Ruglio sobre Darío Rodríguez: “En las últimas tres finales no estuvimos a la altura”

Fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, brindó una conferencia de prensa este miércoles en Los Aromos, en la que habló de la charla “afectuosa, emotiva y muy cercana” que tuvo con Darío Rodríguez en la mañana para comunicarle la decisión de cesarlo del cargo de director técnico, un día después del 1-1 frente a Cerro Largo.

“Queríamos que al final de año la historia fuera otra y que fuera Darío quien levantara el título, pero empezamos a entender que no estábamos viendo lo que necesitábamos en la cancha para ganar este Campeonato Uruguayo, que es mucho más importante de lo que parece para el club”, explicó el máximo dirigente aurinegro.

“Los diferentes análisis de los partidos, la actitud y estas últimas tres finales, en las que no estuvimos a la altura, desencadenaron esta decisión. Fue una decisión que pensé mucho durante toda la noche. Hoy temprano estábamos reunidos viendo qué posibilidad tenemos de salir de esto en el partido con Danubio y seguir peleando el liderazgo en la Anual”, expresó.

Contó que habló “un rato largo con Darío” y con la comisión de fútbol, “que creía que era el momento de terminar el proceso de Darío”, y que hizo “una ronda de llamados con los compañeros de directiva y con los candidatos a la presidencia” para “empezar a programar las cinco finales que quedan por delante”. “Todo el mundo estaba de acuerdo en que era un período terminado el de Darío”, indicó.

También les dijo quién es su candidato a la dirección técnica. “Estamos en una coyuntura muy particular porque el sábado hay elecciones y le haría muy mal a la institución nombrar un técnico con una directiva que está saliendo, cuando el domingo habrá una directiva nueva”, argumentó, y agregó que las autoridades salientes y las entrantes se reunirán este domingo tras el choque con Danubio para definir al nuevo entrenador.

“Mañana desde las 16:30 comenzará a trabajar un técnico interino, que probablemente sea Juan Manuel Olivera, o alguno de la casa que ya haya trabajado con los jugadores”, agregó Ruglio, quien apuntó a Marcelo Broli como próximo director técnico y hasta mantuvo un contacto alentador con él.

“Hace un rato hablé con Marcelo Broli, con quien tengo una gran relación, y me dijo: ‘Nacho, ojalá el lunes pueda estar ahí dirigiendo a Peñarol, pero me parece sensato lo que me estás planteando de que llegue el domingo con las nuevas autoridades ya electas. Por si alguno sale a decir que yo no era su candidato y ya empiezo con problemas desde el primer día’. Es un candidato con el que hace mucho tiempo me estoy reuniendo y lo tenía visualizado hacia adelante. Pero no vamos a nombrar un candidato antes de las elecciones”, concluyó.

