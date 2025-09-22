Ruglio se reunió con Florentino Pérez en la ciudad deportiva de Real Madrid: su posteo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, mantuvo este lunes una reunión con su par de Real Madrid, Florentino Pérez, en Madrid durante el viaje que el directivo aurinegro está realizando por Europa.
El máximo mandatario mirasol estuvo presente en la Ciudad Deportiva de Valdebebas (correspondiente al equipo merengue), donde obtuvo “ideas” para llevar a cabo en la Ciudad Deportiva Néstor Gonçalves, del Mirasol.
“Valdebebas, ciudad deportiva del Real Madrid. Pronto tendremos nuestro edificio terminado en nuestra ciudad deportiva. Sacando ideas. Crecer, crecer y crecer”, escribió Ruglio esta mañana a través de un estado de WhatsApp, y compartió una foto en las instalaciones de Real Madrid.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]