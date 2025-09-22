Fútbol uruguayo

Ruglio se reunió con Florentino Pérez en la ciudad deportiva de Real Madrid: su posteo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, mantuvo este lunes una reunión con su par de Real Madrid, Florentino Pérez, en Madrid durante el viaje que el directivo aurinegro está realizando por Europa.

El máximo mandatario mirasol estuvo presente en la Ciudad Deportiva de Valdebebas (correspondiente al equipo merengue), donde obtuvo “ideas” para llevar a cabo en la Ciudad Deportiva Néstor Gonçalves, del Mirasol.

“Valdebebas, ciudad deportiva del Real Madrid. Pronto tendremos nuestro edificio terminado en nuestra ciudad deportiva. Sacando ideas. Crecer, crecer y crecer”, escribió Ruglio esta mañana a través de un estado de WhatsApp, y compartió una foto en las instalaciones de Real Madrid.

