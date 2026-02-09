Fútbol uruguayo

Ruglio sacó chapa con una estadística de títulos que lo favorece y Evaristo lo criticó

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, publicó a través de un estado de WhatsApp una estadística que le hicieron llegar respecto a los logros deportivos de sus cinco años de gestión, en comparación con otros presidentes del fútbol uruguayo.

Con la Supercopa Uruguaya ganada hace ocho días, igualó los 11 títulos de los nueve años de gestión de Eduardo Ache en Nacional y superó los 10 de Juan Pedro Damiani en 11 años en Peñarol. También con 10 aparece José Luis Palma en Liverpool tras un cuarto de siglo al frente de la institución.

Bajo la conducción de su actual presidente, los carboneros conquistaron los Torneos Apertura 2023 y 2024, Clausura 2021, 2024 y 2025, el Intermedio 2025, el Uruguayo 2021 y 2024, las Supercopas 2022 y 2026, y la Copa AUF Uruguay 2025.

Evaristo González, dirigente carbonero que se perfila para liderar el bloque opositor al oficialismo en las elecciones de este año, hizo referencia a esa publicación de Ruglio y lo criticó a través de Twitter, acusándolo de contar “copas insignificantes”.

“Peñarol es Libertadores. Es Campeonatos Uruguayos. Es Clásicos”, escribió, y agregó que ganó dos Campeonatos Uruguayos de seis disputados (aunque el primero había empezado bajo la gestión de Jorge Barrera) y que tiene saldo negativo en clásicos. “¿Los logros? QUE BAJO QUE HEMOS CAIDO”, concluyó.

