Ruglio picante contra “operadores” tras la vuelta de Arezo: “A llorar a la llorería”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El presidente de Peñarol, Juan Ignacio Ruglio, se refirió al retorno de Matías Arezo al equipo aurinegro a préstamo desde Gremio de Porto Alegre hasta fin de año. La cesión es con un cargo de 500.000 dólares e incluye una opción de compra al término del contrato.

Una vez confirmada la vuelta del atacante, oficializado por el club este lunes, el directivo mirasol se acordó de periodistas locales y brasileños que afirmaban que no se daría la contratación.

“¿Qué van a decir ahora todos los que hacen lo imposible para que cosas lindas no le pasen a Peñarol? Hablen ahora. Bienvenido, Mati. A llorar a la llorería los de adentro y los operadores de afuera”, escribió en sus estados de WhatsApp, y agregó: “Cuanto más peguen, más me gusta y más ganas de pelearla me dan. Ya deberían saberlo. A llorar unos días ahora”.

Ruglio se mostró “emocionado, cansado y angustiado” en una entrevista con el programa Quiero fútbol de radio Sport 890 AM, y aseguró que va a “llorar un rato en familia”.

“Se vivió fea estos 20 días. Fueron los peores que me han tocado vivir. Me he comido muchas mentiras de muchos lados: de mucha gente anti Peñarol, tanto de adentro y de afuera, y gente anti Ruglio”, dijo el mandatario carbonero.

“Empezaron a decir que había que bajar a Arezo porque había que bajarnos de alguna manera. Recibimos mucho palo de gente que quería que no nos fuera bien”, afirmó.

“Ellos [con referencia a los dirigentes brasileños] tienen que cuidar los intereses de Gremio y la prensa de Porto Alegre jugar a favor de Gremio para subir las ofertas, pero una parte de los de acá, en vez de jugar para acá, jugaban para los brasileños, cuando el fútbol uruguayo estaría mejor si tuviéramos un nueve 22 años que valga cinco palos, un Leo [Fernández] que valga ocho y un [Emanuel] Gularte de tres de valor de mercado en Transfermarkt”.

“A veces veo que durante de años se han quejado que el fútbol uruguayo es un fútbol de retirados, pero, cuando los que queremos hacer las cosas diferente, pareciera que los de acá te la quisieran voltear”, declaró.

Ruglio negó rotundamente los rumores de que Gremio denunciaría a Peñarol ante la FIFA si desde la institución aurinegra no dejaban de realizar declaraciones públicas. “Claro que no era verdad eso: es lo que se dice para el juego”, manifestó.

El presidente de Peñarol mencionó que fue “dañina” esa información, y argumentó: “Dijeron que me iban a denunciar en FIFA, pero hacía 15 días que ya habíamos llegado a cosas bien intencionadas. Nunca hubo mala intención. Siempre que hablé con gente de Gremio les dije que nunca iba a ser nada en contra de ellos”.

Con respecto a su charla con el vicepresidente de Gremio, Alexandre Rossato, expuso que le pidió disculpas. “Le pedí perdón si, por tirar tanta piña para cuidar a Peñarol, me excedí en algo en algún momento. Me quedo con una frase que me dijo: “Bola no meio e olhar para frente”. Como diciendo: ya peleamos mucho y ya se terminó el partido, y esto es bueno para todos. Le prometí en estos días ir a darle un abrazo y dar por concluido todo esto”.

“Un Peñarol ordenado ha logrado tener al Ema Gularte con 26 años y valor de casi tres palos por Transfermarkt, a Leo Fernández con una compra histórica y a Arezo con 22 años, cuando al fútbol uruguayo venían gente de 30, 35 o 40 años. Lo único que he recibido es palo de gente que, porque no les gusta mi cara, quería que nos fuera mal con esto. Ahora me voy a reír un tiempito de ellos mientras descanso”, reconoció.

Y le habló al público de Peñarol, destacando al actual centrodelantero titular, Maxi Silvera: “Que la gente no se olvide que nuestro nueve es Maxi Silvera, que es el que nos hizo campeones el año pasado del Apertura, el Clausura, la Anual, el Uruguayo, con el que llegamos a semis y octavos de Copa Libertadores el año pasado y este. Como le dije a Mati, él tiene que venir feliz y humilde, que acá hay un montón de compañeros que nos han hecho felices y él viene a darnos un poco más de felicidad, intentar ganar el Clausura y pelear la Libertadores”.

A propósito, dijo que piensa estar este martes en el retorno del plantel de Peñarol a los entrenamientos de cara al segundo semestre, “para que no nos olvidemos que a los cracks ya los tenemos adentro y los de afuera vienen a sumar”. “Matías va a venir al lugar en el que es feliz”, agregó.

Además, Ruglio contó que Diego Aguirre pretende tener una extensa charla con Arezo en los próximos días: “En estos días hablaron, pero van a tener una charla que Diego quiere tener un poquito más larga con él. Él le quiere demostrar a Diego que viene humilde, con perfil bajo y feliz de que va a estar seis meses en Uruguay, que era lo que él quería. Ya lo conozco y, medio taradito como es él por Peñarol, llega y enseguida quiere ponerse a entrenar [este martes]”.

Por último, apuntó a las críticas por el balance que dio 2.2 de pérdida económica: “Fue otra de las taradeces que tuve que escuchar, si en el 2024 me pidieron no vender ni a Damián García ni a Guzmán Rodríguez para llegar a semis de copa. Ahora te vendo a Nahuel Herrera, Nacho Sosa, Pedro Milans, Maxi Silvera…te los vendo a todos, y el año que viene vas a ver. En el 2022 dio 20 millones de ganancias, pero salimos sextos”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy