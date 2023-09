Ruglio le respondió a Evaristo González: “Está desesperado porque no le dan los votos”

Fútbol uruguayo

Evaristo González, quien hasta el mes de junio era el secretario general de Peñarol, salió a declarar públicamente este jueves contra la gestión del actual presidente, Ignacio Ruglio. Aseguró que la oposición está “sufriendo la falta de comunicación y transparencia” y, además, entregó números que no coinciden con lo que informa el club.

Por ese motivo, el mandatario mirasol respondió este viernes en diálogo con 100% deporte de Radio Sport 890: “Es normal que estas cosas pasen porque se acerca la campaña electoral. Actuamos con mucha tranquilidad porque lo que hemos hecho, lo hicimos siempre informando todo en el Consejo Directivo. Es difícil hablar de algo que él no sepa porque estuvo dos años y medio siendo secretario general y firmando todas las cosas que pasaban. Nada de lo que dijo es cierto”.

En sus declaraciones, González contó: “Fui al banco y me di cuenta de que se había hecho una maniobra sin autorización al Consejo Directivo para descontar 6 millones de dólares de la transacción que se hizo por el Canario [Agustín] Álvarez que se iban a cobrar en 2024 y 2025, perdiendo 700.000 dólares en intereses”.

Y Ruglio no se quedó callado: “Peleamos el pase del Canario y fue vendido en 12 millones de euros, que se iban a cobrar en dos cuotas de 6 millones cada una. Es decir, en nuestra administración teníamos una cuota al contado y otra a mitad del 2023. Faltando cuatro días, Sassuolo nos dijo que para que el negocio saliera necesitaban cuatro cuotas de 3 millones. Las dos últimas cuotas quedaban para 2024 y 2025, pero cuando les digo ‘Peñarol viene bajando deudas, construyendo infraestructura y teniendo el club al día, esas cuotas las voy a traer, como trajo Evaristo las de [Facundo] Pellistri a los siete meses de estar nosotros en el gobierno”.

“Esa es la forma de seguir pagando y creciendo. Cuando se estaba por cerrar, le pedí a su representante, Edgardo Lasalvia, que haga una colecta entre todas las partes que ganaban con este contrato porque traer los documentos dentro de nuestro mandato costaba unos 4 millones de dólares. Nadie quería hacer caer el negocio, pero si Sassuolo pagaba en cuatro cuotas, Peñarol era mucho lo que perdía cuando las cuotas del 2024 y 2025 hubiera que traerlas. En ese momento, Evaristo firmó la traída de documentos en los que yo había conseguido que hagan una ‘vaquita’ para que Peñarol solo pagara la mitad de los intereses”, ahondó.

“De esas cuotas de 3 millones, el 20% va para el Canario y el 10% para su representante. Nosotros no queremos dejar deudas para adelante, por eso el Z [Eduardo Zaidensztat, vicepresidente de Peñarol] dijo: ‘Agarramos toda la plata, pero nos quedamos solo con la parte de Peñarol’. Si nosotros traemos todos los documentos ahora, nos agarramos nuestro 2.150.000 por cuota, la de 2024 y 2025, y después nos guardamos el dinero del Canario y del Chino, en esos años alguien lo va a tener que pagar”, destacó, y añadió: “Peñarol no llega a pagar de intereses 200.000 euros, no son 700.000. Lo que Evaristo dijo es mentira y es comprobable. ¿Cómo no va a estar al tanto si él firmó todo? Puedo mostrar todos los documentos que adelantó y todos los fideicomisos que comprometieron la administración mía”.

La novela de Franco González

“Evaristo estaba a mi costado. Le expliqué todo el negocio, dice una cosa en el Consejo Directivo y después sale a mentirle a la gente. Está desesperado porque no le están dando los votos, y va a volver a ser la misma elección que la vez pasada”, destacó, y explicó: “Peñarol le compró a Danubio el 80%. De una futura venta, ponele que de US$ 1.000.000, el Cepillo se queda con US$ 200.000, y de los otros US$ 800.000 hay que restarle un 10% de comisión y algún impuesto, quedando US$ 720.000. De ese total, 20% va para Danubio y 80% para Peñarol”.

“Ese es el negocio que está planteado y documentado. Después hay un negocio interno en Peñarol sobre lo que podía poner para traerlo en 24 horas, que son US$ 100.000, por eso el dinero tenía que aparecer de otro lado. Había una promesa de compra del Cruz Azul de casi 4 millones; si se vende por esa cifra en diciembre, Peñarol agarraría casi SU$ 400.000 habiendo puesto US$ 100.000, y si se queda seis meses más, es un año por US$ 100.000, y capaz que se vende hasta por más. Esto lo aprobó todo el Consejo Directivo, incluido Evaristo. Es lo que tiene la campaña: quieren marear a la gente mintiendo”, siguió

Ciudad deportiva

“En 2018 se pusieron una máquina y se hicieron movimientos de tierra para sacar una foto, y todo eso salió US$ 120.000, pero nunca lo pagaron”, dijo sobre las obras de la ciudad deportiva, y complementó: “Que vaya ahora un socio a ver si no hay baños como dijo, hay hasta vestuarios. Para terminar, falta mucho más [que US$ 3.000.000]”.

“Comprados no es pagados. Los terrenos están pagados por nosotros, así como las deudas con cinco cuerpos técnicos y los US$ 120.000 de movimientos de tierra. Que no se queje de los posteos, que se alegre porque todos los días el club entrena en una cancha nueva y que ayer el presidente de juveniles, que es del grupo de Evaristo, se emocionó porque la Tercera va a poder jugar de noche en la ciudad deportiva”, concluyó.

