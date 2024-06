Ruglio confirmó la continuidad de Leo Fernández en Peñarol: “Mañana cerramos los papeles”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Peñarol firmará este miércoles la extensión del préstamo de Leonardo Fernández hasta diciembre. “Fue lo que me pidió Diego Aguirre cuando salí para México. Tenía como prioridad lo de Facundo Batista si se podía hacer, pero me dijo que con lo que tenía que volverme era con el cierre de Leo”, dijo Ignacio Ruglio al programa Derechos exclusivos de Radio Uruguay.

“Tuve el honor de conocer personalmente a un tipo como Francisco [Suinaga], el presidente de Toluca, muy por encima de la media como ser humano. Es un tipo de 51 años que adora a Leo como un hijo y que ha estado cerca de las cosas que le han pasado. Leo lo adora a él como a un padre”, contó.

El presidente de Toluca valoró el hecho de “sentarse en una mesa y hablar”, en lugar de seguir negociando virtualmente a la distancia, y el máximo directivo carbonero destacó que “las negociaciones fueron fluyendo”. “Ellos fueron entendiendo nuestra realidad. Las cosas, gracias a Dios, han salido bien”, ponderó.

Se firma un acuerdo de “socios” por el jugador

“Mañana terminamos de cerrar los papeles. El acuerdo está prácticamente abrochado, pero no quiero dar detalles hasta no cerrar todo como corresponde”, indicó Ruglio, quien adelantó que los clubes llegaron al acuerdo de “compartir ganancias de lo que se venga a futuro”.

“Le dije que el fútbol uruguayo no puede asegurar un dinero como el mexicano, pero si por los ingresos extraordinarios que Peñarol está teniendo en copa. Peñarol puede asociarse con ellos a compartir esos ingresos. No fue una fórmula que tuvieran en su cabeza y les sorprendió”, contó, y desarrolló el concepto que suele utilizarse como “variable”.

“Les dije que les podía entrar más dinero así que lo que pensaban pedirme, y que si se los doy es porque conseguimos los objetivos, y lo pago con dineros genuinos. Me dijeron que les parecía novedoso y me pidieron dos días. El viernes me comentaron que la fórmula era interesante y que Leo se está cotizando en Peñarol. Capaz que seis meses más hacen que se cotice más”, señaló.

Ruglio explicó que Toluca considera que “en seis meses a Leo solo le quedará un año y medio de contrato, y necesitarán hacer dinero, el mismo que invirtieron cuando lo compraron, arriba de siete millones de dólares”. “Ahí deja de competir Peñarol y se lo dije. Le dije: ‘Te prometo que en diciembre no te voy a romper las pelotas por seis meses más’. Entiendo que es el límite, y ese límite nos alcanza y nos permite seguir haciendo una buena Libertadores”, dijo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy