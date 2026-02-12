Fútbol uruguayo

Ruglio: Abel Hernández “en marzo va a estar pronto; fue un error lo que el médico declaró”

Este miércoles, Miguel Vázquez, traumatólogo especialista en rodilla que está tratando a Abel Hernández en el Instituto Cugat de Barcelona, España, dijo que el delantero de Peñarol, que sufrió un esguince de rodilla izquierda grado 2, podría tardar más de lo previsto en volver a jugar.

“Las normas no existen para todos, e intentando generalizar un poquito, lo normal es que el paciente, habiendo hecho un buen tratamiento, en torno a los tres meses podría estar ya haciendo una actividad deportiva de alto nivel”, afirmó.

Días después de confirmarse la lesión, se barajó la posibilidad de que estuviera unas dos semanas fuera de los terrenos de juego, pero luego se elevó a entre uno y dos meses, y ahora su médico aumentó a tres.

Esas declaraciones encendieron las alarmas en el Carbonero, sobre todo en sus hinchas, por lo que Ignacio Ruglio habló del tema este jueves e intentó calmar las aguas: “Hablamos después con el jefe de la clínica y dijo que fue un error lo que su funcionario declaró, que estuvo mal, que no es así”,

“Todo el informe que nos daban era diferente, que a mitad de marzo ya estaba pronto para jugar”, indicó el presidente aurinegro en diálogo con el programa 100% deporte de radio Sport 890.

“Ensayaron una respuesta de que, como se lesionó el 18 de enero, a mitad de marzo ya iban a ir dos meses e iba a tener el alta para jugar, y dependiendo del físico es cuando iba a estar pronto”, indicó.

Sobre los dichos, comentó: “Me llegó, automáticamente se lo mandé a [Pablo] Bentancur [representante del futbolista] y le dije ‘no puede ser que en una clínica de ese prestigio estén hablando médicos diciendo algo diferente al informe que nos pasan cada cuatro días’”.

“Va a estar a mitad de febrero acá y en los últimos días de febrero o inicios de marzo ya va a estar evolucionando. Como máximo, a mitad de marzo va a estar pronto para la actividad”, finalizó.

