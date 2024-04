Ruglio: “Si Nacional no quiere jugar más clásicos en el Parque Central, allá ellos”

Fútbol uruguayo

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, volvió a referirse a los dichos de Alejandro Balbi sobre el clásico en el Campeón del Siglo (CDS) y defendió a capa y espada el recinto carbonero.



“Claramente ellos no quieren jugar en el Gran Parque Central y quieren sacar el clásico al Estadio porque Alejandro [Balbi] dijo que es el hábitat natural del clásico”, comenzó diciendo Ruglio entrevistado en el programa 100% deporte (Sport 8.90 AM). “Eso es para él, no para Peñarol, que tiene bruto estadio y va a seguir jugando ahí”, agregó.

“El clásico cada vez que lo juegue Peñarol, lo va a jugar en el Campeón del Siglo. Si Nacional no quiere jugar más clásicos en el Parque Central, y su presidente piensa que el hábitat natural del clásico es el Centenario, allá con Nacional”, continuó.

“En el Campeón del Siglo jugó Messi e hicimos clásicos con visitantes dos veces y no pasó nada”, mencionó más tarde, y agregó: “Si Alejandro [Balbi] no quiere jugar más el clásico en el Parque Central, no tengo problemas, pero se pasa el límite cuando dice ‘vieron que yo tenía razón’, a raíz de incidentes que no tuvieron nada que ver con que se pueda o no hacer un clásico en el CDS”.

“Vuelvo a repetir: vamos a seguir jugando en el Campeón del Siglo y no tiene marcha atrás”, mencionó más tarde para cerrar.

Recordemos que el presidente tricolor había mencionado: “¿No estaba preparado el estadio de Peñarol para la fiesta del barrio, del folclore? ¿No pudieron controlar un partido con solo hinchada local y la culpa es de Nacional?”.

