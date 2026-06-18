Contenido creado por Gonzalo De León
Más deportes
De vuelta en casa

Rugby: Uruguay jugará la nueva World Rugby Nations Cup como local en el Estadio Charrúa

Los Teros, que se preparan para el Mundial, enfrentarán a Georgia el sábado 4 de julio, a Rumania el 11 y a Hong Kong el 18.

18.06.2026 10:00

Lectura: 1'

2026-06-18T10:00:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La selección uruguaya de rugby debutará en la nueva World Rugby Nations Cup con tres partidos de alto nivel como local el próximo mes de julio en el Estadio Charrúa.

Estos encuentros serán de gran importancia para los Teros en su preparación para la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Australia en 2027.

El debut de Uruguay en la Nations Cup será el sábado 4 de julio ante Georgia a las 14:00 horas, mientras que el segundo encuentro se llevará a cabo el sábado 11, también a las 14:00, frente a Rumania. El tercero se disputará el sábado 18 contra Hong Kong, en el mismo horario.

Las entradas y abonos se encuentran disponibles a través de Red UTS (clic aquí).

CALENDARIO NATIONS CUP

Uruguay-Georgia
Sábado 4 de julio, 14:00 horas
Estadio Charrúa

Uruguay-Rumania
Sábado 11 de julio, 14:00 horas
Estadio Charrúa

Uruguay-Hong Kong
Sábado 18 de julio, 14:00 horas
Estadio Charrúa

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy