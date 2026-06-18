Rugby: Uruguay jugará la nueva World Rugby Nations Cup como local en el Estadio Charrúa

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La selección uruguaya de rugby debutará en la nueva World Rugby Nations Cup con tres partidos de alto nivel como local el próximo mes de julio en el Estadio Charrúa.
Estos encuentros serán de gran importancia para los Teros en su preparación para la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Australia en 2027.
El debut de Uruguay en la Nations Cup será el sábado 4 de julio ante Georgia a las 14:00 horas, mientras que el segundo encuentro se llevará a cabo el sábado 11, también a las 14:00, frente a Rumania. El tercero se disputará el sábado 18 contra Hong Kong, en el mismo horario.
Las entradas y abonos se encuentran disponibles a través de Red UTS (clic aquí).
CALENDARIO NATIONS CUP
Uruguay-Georgia
Sábado 4 de julio, 14:00 horas
Estadio Charrúa
Uruguay-Rumania
Sábado 11 de julio, 14:00 horas
Estadio Charrúa
Uruguay-Hong Kong
Sábado 18 de julio, 14:00 horas
Estadio Charrúa
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