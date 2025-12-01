Ronald Araujo solicitó al Barcelona no ser tenido en cuenta para recuperarse anímicamente

Fútbol Internacional

Ronald Araujo le pidió al Barcelona un tiempo para recuperarse anímicamente, pues considera que su situación no es la óptima para afrontar ahora mismo la alta competición, según confirmaron a EFE fuentes conocedoras de la situación del defensor uruguayo.



El riverense de 26 años, uno de los capitanes del primer equipo culé, fue expulsado en Stamford Bridge, donde el Barça naufragó ante el Chelsea (3-0) en la Champions League, y no se entrena con sus compañeros desde el pasado viernes.



Según explicó en su momento el club, su baja en el último encuentro liguero ante el Alavés en el Camp Nou (victoria 3-1) fue causada por un virus intestinal. Sin embargo, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, admitió hoy, en la previa de la visita del Atlético de Madrid en partido adelantado de La Liga, que el jugador no está en condiciones de reaparecer.



“Ronald Araujo no está preparado. Es una situación privada y no quiero decir más. Os pediría que lo respetéis”, declaró este lunes el entrenador alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.



Con todo, el uruguayo se presentó esta mañana en las instalaciones de Sant Joan Despí, pero no saltó al campo de entrenamiento Tito Vilanova junto al resto de sus compañeros. En paralelo, sus agentes, Edoardo Mazzolari y Edoardo Crnjar, acudieron este mismo lunes a la Ciudad Deportiva para reunirse con Deco, directivo deportivo del Barça, según captaron las cámaras del diario Sport.



Y es que Araujo dice encontrarse físicamente al 100%, pero no psicológicamente preparado para afrontar la exigencia de un calendario que no va a dar tregua de aquí a final de año. El uruguayo no tiene fecha de regreso, pero el Barça piensa arroparlo hasta su vuelta, como ya hizo el presidente, Joan Laporta, en un acto celebrado en Andorra el pasado viernes.



“Quiero animar y defender a Araujo. Se le ha criticado mucho y no lo encuentro justo. Lo da todo en el campo, es nuestro capitán y ahora debe superar este momento, porque es una persona muy emocional y con sentimientos. Lo ha pasado mal y quiero decirle que estamos con él, que debe pasar página, porque aquí ganamos todos y perdemos todos, y no hay un solo responsable de las derrotas ni de las victorias”, declaró entonces.

EFE / FútbolUy