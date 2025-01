Ronald Araujo extendió su contrato con el Barcelona por varias temporadas más

Fútbol Internacional

Barcelona anunció en sus canales oficiales la extensión del contrato de Ronald Araujo, una de las prioridades que se planteó hace meses la dirección deportiva con el portugués Deco a la cabeza, y que se concretó este jueves con la firma del acuerdo.

El vínculo del defensor riverense de 25 años con la entidad blaugrana expiraba el 30 de junio de 2026, lo que suponía un peligro para el club en caso de no lograr una renovación o una venta antes del 1º de enero de 2026. De lo contrario, podía alcanzar un preacuerdo con cualquier equipo con seis meses de anticipación.

Este jueves, en el despacho del presidente del club, Joan Laporta, y acompañado por el vicepresidente deportivo, Rafa Yuse, el director de fútbol, Joan Soler, y Deco, Araujo le puso la rúbrica a un nuevo contrato hasta el 30 de junio de 2031. Si lo cumple en su totalidad, se irá del club con 32 años.

No obstante, todavía no se descarta una venta en el próximo mercado de pases, dado el deseo del jugador y la necesidad del Barcelona de vender. Juventus y Arsenal se mostraron fuertemente interesados en su ficha en el mercado de invierno, pero el club no quiso transferirlo.

El Barça dará más detalles del nuevo contrato en los próximos días. Medios españoles aseguran que la cláusula de salida de 1.000 millones de euros bajará a un precio más accesible, y que habrá un importante incremento salarial.



