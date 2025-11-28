Ronald Araujo, baja de última hora en Barcelona previo a partido del sábado. ¿Qué le pasó?

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Barcelona realizó la última sesión de entrenamiento antes de medirse este sábado (12:15 horas) al Alavés con la baja de última hora del uruguayo Ronald Araujo.
El club no explicó los motivos de la ausencia de uno de los capitanes del primer equipo, pero el técnico Hansi Flick dio detalles sobre el estado físico del futbolista en conferencia de prensa.
“Tiene un virus estomacal y estará de baja mañana. Ya veremos después”, declaró el alemán este viernes.
La ausencia de Araujo se suma a las bajas ya conocidas por lesión de Fermín López, Gavi y Marc-André ter Stegen.
En el entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Pedri se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros por segundo día consecutivo, por lo que es probable que reciba el alta médica de la lesión muscular que le impidió jugar en el último mes y esté disponible para enfrentarse al conjunto vitoriano en el Spotify Camp Nou.
Los futbolistas del filial Dro, Jofre Torrents, Tommy Marqués y Eder Aller completaron la sesión junto con los futbolistas disponibles del primer equipo.
