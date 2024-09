Romeo James Beckham, hijo de David, se retiró del fútbol profesional con apenas 22 años

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Romeo James Beckham es el segundo hijo del matrimonio entre el exfutbolista David Beckham y Victoria Adams, cantante de las Spice Girls devenida en diseñadora de moda. Era jugador de fútbol hasta hace pocos días, pero tomó una decisión que sorprendió.

El joven tiene 22 años y su futuro no era demasiado prometedor. Si bien superó la carrera de sus hermanos Brooklyn (25) y Cruz (19), que quedaron por el camino mientras hacían formativas en el Arsenal, no demostró demasiado potencial en los clubes donde jugó.

Romeo tuvo un corto período por las divisiones formativas en el Arsenal, pero después de un año abandonó y se dedicó al tenis. Tras cinco años con la raqueta, volvió al fútbol en 2020 y en 2021 pasó a filas del Fort Lauderdale, la filial del Inter Miami.

Posteriormente jugó con el Inter Miami B en la MLS Next Pro, y en 2024 retornó a su país para defender al equipo filial del Brentford. No obstante, los medios ingleses anunciaron que no insistirá con el fútbol para dedicarse al modelaje.

Según The Sun, “firmará un acuerdo con la marca parisina Safe Management”, de la que será modelo, en una decisión que lo acerca a su madre.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy