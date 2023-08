Selección

Rodrigo Zalazar: “Bielsa me dio consejos muy positivos, tenerlo de entrenador es un lujo”

Rodrigo Zalazar fue una de las noticias positivas de Uruguay en la pasada fecha FIFA, donde hubo triunfos ante Nicaragua y Cuba en los primeros partidos de Marcelo Bielsa como director técnico de la Celeste. “Estoy bien física y mentalmente, esperemos que pueda ir, sería un sueño más para mí y mi familia, sino a trabajar e intentar estar en la próxima lista”, dijo el volante en 100% Deporte de Radio Sport 890.

Con respecto a la reserva, destacó: “Todavía no sé nada, sería un sueño para mí, ahora estoy trabajando para poder estar lo mejor posible y si se me da la oportunidad estar preparado”, afirmó. “Me he sentido muy arropado desde que fui convocado por primera vez a la selección”, añadió, contando que tiene contacto con funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) todas las semanas.

“Bielsa me ha dado consejos muy positivos, para mí tener un entrenador como él es un lujo porque es una persona que siempre te dice la verdad, lo que hacés bien o mal, y tenerlo como entrenador es un extra para mejorar y siempre que me dice algo intento mejorar y hacerlo porque sé que será bueno para mí”, indicó el futbolista del Sporting Braga de Portugal.

Luego se refirió a las charlas con el argentino: “Me está ayudando muchísimo porque todo lo que me dice es de parte de un entrenador que sabe muchísimo, que siempre trata de ayudarnos a todos, siempre que tuvimos unas llamadas fueron muy positivas y me aportaron muchísimo”.

Y cerró hablando de la clasificación a la fase de grupos de la UEFA Champions League, conseguida este martes, y a su adaptación al fútbol portugués: “Era nuestro objetivo, ahora a seguir trabajando. Me está costando un poquito la adaptación, pero creo que es normal cuando vas a otro país, otra liga, otro fútbol. Con el entrenador [Artur Jorge] muy bien, me está dando mucha confianza; buscaré intentar adaptarme lo más rápido posible para ayudar al equipo”.

