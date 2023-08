Rodrigo Viera: el parrillero de 26 años que estuvo cinco sin jugar y le anotó a Peñarol

Fútbol uruguayo

El nombre de Rodrigo Viera era desconocido para la mayor parte del público futbolero uruguayo hasta este domingo, cuando le anotó de cabeza a Peñarol para adelantar a La Luz (2-1) en el Campeón del Siglo, donde el partido terminó 2-2. Con 26 años, está disputando su primera temporada en la máxima categoría y apunta a afianzarse.

“Me dejó la sensación de que podíamos habernos llevado los tres puntos, porque dos veces estuvimos en ventaja”, contó al programa Locos por el fútbol de DelSol FM, en el que el foco de la charla salió rápidamente del partido para centrarse en una carrera atípica para un futbolista de Primera División.

“Hice inferiores en Miramar Misiones hasta 2015, cuando llegué al primer equipo pero sin llegar a debutar. Ahí me rompí los ligamentos cruzados dos veces. En el medio de la primera recuperación, se me estiró el injerto que me pusieron y estuve dos años sin jugar”, recordó Viera, quien estuvo desde agosto de 2015 a agosto de 2020 sin jugar profesionalmente.

“Terminé la recuperación y quedé libre en 2017. Desde ahí hasta 2020, jugué en la Liga Universitaria. Iba los domingos de mañana para chivear con mis amigos”, recordó. “En 2020 fui a Basáñez, con un amigo del gimnasio que me quería llevar cuando yo no quería saber nada con el fútbol”, agregó.

“Hicimos una buena campaña con Basáñez, aunque no llegamos a ascender, y en 2021 pasé a La Luz, que estaba en la C”, agregó el zaguero que fue pieza clave en los dos ascensos consecutivos del equipo merengue. En la B jugó 25 partidos, siendo titular en 23, y en este 2023 registra 18 presencias, dos goles y dos expulsiones.

Viera recordó que “en la C y en la B no se cobra mucho”, y contó que trabaja por fuera del fútbol hasta hoy, aun teniendo contrato de Primera División. “Soy parrillero en el negocio de mi viejo. Se llama La Pulpería de Beto, en Gualberto Méndez entre Penco y Marcelino Sosa. Abrimos a las 22, y el sábado al mediodía”, contó orgulloso. Antes fue chofer de Uber.

Hoy, entre brasas, leña, canilleras y botines, empieza a hacerse un nombre en la máxima categoría del fútbol uruguayo, que lo vio anotar de cabeza anticipando una salida del arquero Guillermo de Amores.

