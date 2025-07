Rodrigo Romano recordó el inicio de la grieta entre Tenfield y futbolistas: “Yo lo sufrí”

Fútbol uruguayo

Rodrigo Romano, quien fue relator de Tenfield durante casi 20 años, recordó el “punto de inflexión” que identifica como “el principio de toda la grieta” en el fútbol uruguayo, con la empresa que tiene los derechos de televisión de un lado, y los jugadores del otro. Así lo marcó este jueves en el programa Convocados de El Espectador Deportes, del que es conductor.

“Yo estaba todavía en Tenfield en 2017, cuando empezó la movida de los futbolistas con el [movimiento] Más Unidos que Nunca, y puedo hablarlo con propiedad porque lo viví y lo sufrí”, recordó, en medio de las negociaciones entre Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por la renovación del contrato de los derechos televisivos.

“Una de las cosas que le dije a Tenfield fue ‘No te pelees con los jugadores. Es tu materia prima, lo más importante’. Me contestaron un disparate, como se hace siempre, y siguieron para adelante con una postura que, a la larga, los terminó perjudicando”, señaló, en referencia a los primeros reclamos de los futbolistas por los derechos de imagen.

Por entonces, los jugadores se unieron y lograron que el Ministerio de Educación y Cultura interviniera la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, cuya directiva de la época era afín a los intereses de Tenfield y cedía los derechos de imagen por un dinero considerado bajo por los integrantes del plantel de la selección, que fueron quienes iniciaron los reclamos.

“Yo viví esas situaciones, esos diálogos tensos, difíciles. No me los cuenta nadie”, recordó Romano. “Ese es el principio de toda la grieta: cuando ellos explotaron imágenes y momentos de los jugadores, y empezaron a rebelarse entre los futbolistas poderosos de la selección y después acumulando a los del medio local”, contó.

“Ahí no dieron el brazo a torcer, y era preferible inclinar un poquito la balanza y compartir más de la torta, y no llegar a los puntos de hoy, que son inquebrantables. Puede arreglar o no, pero ese es el punto de inflexión”, aseguró el hoy relator de AUF TV, quien aseguró que en la AUF “hay mucha bronca y calentura” por las reuniones con Tenfield.

“Las formas han sido bravísimas de soportar en estas reuniones, pero creo que la AUF nunca lo va a contar públicamente. Hubo diálogos de levantarse de la mesa e irse, o de revolear una mesa, pero no lo hicieron para cuidar todos los detalles para el día de mañana”, dijo, en referencia a aspectos legales.

“En el 90% de los casos, si Tenfield no renueva, esto termina en un juzgado. Todas las partes que son afines a Tenfield ya lo saben. En algún momento hasta [Francisco] Casal se lo deslizó a los clubes, como también les deslizó que le tienen que pagar la plata que le deben si no arreglan con él. Una plata que debió entrarles a los clubes por los propios derechos de televisión, sabiendo las ganancias que tenían”, concluyó.

