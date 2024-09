Rodrigo Pérez: “Había un acuerdo bastante avanzado con Nacional, pero apareció Peñarol”

Fútbol uruguayo

Rodrigo Pérez, nuevo mediocampista de Peñarol, habló con el programa Punto Penal de Canal 10 sobre su arribo al equipo carbonero. “Al principio fueron días de mucho estés y ansiedad. Una vez concretado todo, estoy disfrutando y muy contento”, comentó el futbolista de 28 años, procedente de Instituto de Córdoba.

Reconoció que hubo interés de Nacional por ficharlo, pero para él “es un sueño jugar en Peñarol”. “Desde que empecé a jugar al fútbol fue un anhelo que siempre perseguí, y cuando estuvo la posibilidad no lo dudé. Es cierto que había un acuerdo bastante avanzado con Nacional, pero desde que apareció Peñarol para mí no había discusión. Me quedo tranquilo porque en todo momento fui frontal. En primera persona se lo comuniqué a [Sebastián] Eguren”, expresó.

“Desde chiquito soy fanático de Peñarol. Cuando uno empieza a jugar pierde esa parte de hincha, pero cuando aparece la opción de jugar en Peñarol te mueve las fibras más internas. Cuando era chico iba siempre a verlo. Cuando empecé a jugar había que tener precaución, cuidado y respeto por el club que defendía, pero siempre que podía y encontraba la forma, iba”, dijo, y contó que viajó a partidos en el exterior por la Copa Libertadores 2011.

Pérez tenía la opción de irse a préstamo en este semestre, ya que no será prioridad para el entrenador Diego Aguirre, y volver en enero, ya que su contratación apunta más a la temporada 2025. No obstante, descartó esa posibilidad. “Para que se dé esto dejé muchas cosas de lado, por lo que no era opción para mí llegar e irme. Decidí pelear un puesto y en eso estamos”, explicó.

Admitió que el interés de los aurinegros lo “sorprendió”, aunque “todo pasa por algo”. “Hace años vengo laburando en todos los aspectos y me siento orgulloso de que me llegara el premio ahora. Muchas veces uno no sabe cuándo se le va a dar. De tanto esfuerzo se me está dando ahora. Confié mucho en que en algún momento se me iba a dar”, afirmó Pérez, quien se siente “más cómodo jugando de cinco”, aunque últimamente le “tocó hacerlo de interior”.

Hizo formativas en Miramar Misiones y Fénix, tuvo un pasaje por el Picerno de la Serie D de Italia y retornó a Miramar Misiones en 2018, cuando “era suplente de un equipo que se fue a la C”. Luego jugó en Cerrito y Atenas, en Segunda División, y pegó el salto a Primera en 2022 para defender a Boston River. Después pasó por Defensor Sporting e Instituto hasta llegar a Peñarol, en cuyo vestuario ya conocía a Maximiliano Silvera y Guzmán Rodríguez.

