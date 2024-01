Fútbol Internacional

Rodrigo Fernández: “La hinchada y la historia de Newell’s Old Boys me conmovieron”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Rodrigo Fernández dejó a Nacional esperándolo, cuando tenía todo pronto para sumarse a los tricolores y hasta había dado su palabra, y este fin de semana se incorporó a Newell’ Old Boys, el cuadro argentino al que dirige Mauricio Larriera.

El mediocampista uruguayo de 28 años, dijo que no dudó cuando surgió la propuesta de los leprosos. “Ni bien me comunicaron que estaba el interés hice todo de mi parte para poder estar acá”, reconoció en diálogo con los canales oficiales del club.

“Todos sabemos lo que es la hinchada y la historia del club. Fueron dos cosas que me conmovieron y ni bien hablé con el presidente me comentaron los proyectos de ese año y me quise sumar”, agregó el volante surgido en Danubio.

“Sabemos la importancia que va a tener este campeonato y el clásico. De mi parte, aportar mi granito de arena para poner al club donde merece”, señaló Fernández, quien se definió como “un jugador aguerrido” al que le “gusta ordenar al equipo y ayudar” desde su posición.

“Me gusta marcar, llegar fuerte y cortar. Cuando recuperamos hay que jugar, pero me gusta mucho lo que es la marca, jugar fuerte y darle seguridad al equipo”, añadió Fernández, quien está “bien físicamente” porque se ha “cuidado y entrenado”.

“El hincha quiere que raspe y juegue, que sea bien el 5 uruguayo como dicen. Es lo que tengo en mente y lo que quiero hacer. Trataré de devolver dentro de la cancha todo el apoyo que me brindaron. Me encantaría dejar una huella en el club: ganar el clásico y salir campeones. Vamos a trabajar para eso”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy