Rodrigo Bentancur tras su vuelta a la selección: “La esperaba con muchas ansias”

Rodrigo Bentancur llegó a Uruguay para sumarse a los entrenamientos con la selección, tras superar su lesión de ligamentos cruzados y retornar a la convocatoria, y dialogó con el programa Punto penal, de Canal 10.

El volante central de Tottenham Hotspur comenzó contando: “Le avisaron al club vía mail e hicieron formal la convocatoria. La esperaba con muchas ansias, si se daba bien, y, si no, tocaba seguir esperando, pero por suerte estoy acá”.

Con respecto al gran triunfo celeste frente a Brasil por 2-1, el mediocampista comentó: “Se ha visto la mano de Marcelo (Bielsa). Es un gran técnico y ha estado muy pendiente, mandando videos. He hablado con Nico de la Cruz y con el Fede (Valverde). Los chicos están muy contentos y motivados. Ahora, tratar de aportar mi granito de arena. Vi un rato, porque eran como las dos de la mañana en Londres. Observé hasta el 1-0 y, cuando me levanté, terminé de ver lo que me quedaba. Estaba chocho por ganar un partido tan importante y quedamos en la clasificación”.

Sobre su proceso de recuperación, afirmó: “Viene el fisio, que me va a estar dando una mano, porque voy ocho meses y medio de recuperación. Estoy bien, pero no hay que dejar de lado la rodilla para estar al 100 % en lo que me toque. Le estuve preguntando a los gurices cómo era todo. Vivirlo desde acá va a ser lindo”.

“En octubre se había hablado de que podía venir a entrenar, pero, como todavía no estaba practicando con Tottenham, no se dio. La selección siempre mantuvo contactos, mostrándose preocupados y sabiendo cómo estaba yo. Pude adelantar la vuelta en el club y me citaron de vuelta. Ahora, a disfrutar el momento y aportar desde donde me toque”, mencionó.

Con relación a su vuelta al estadio de Boca Juniors y el partido ante Argentina, analizó a futuro: “Todo futbolista desea jugar un partido así y volver a la Bombonera, donde viví tan lindos momentos de más chico, es una sensación muy linda y vamos a ir a buscar los tres puntos”.

“Manu (Ugarte), Fede (Valverde) y Nico (de la Cruz) están haciendo un trabajo increíble. Veo todo muy intenso. Sé que me falta ritmo y debo agarrar más minutos. Me he sentido bien en el Tottenham, con los partidos que me tocó volver. Ahora se trata de ganar minutos. Uno siempre quiere jugar y, si tengo que hacerlo desde el minuto cero, voy a dejar todo”, concluyó haciendo referencia a la mitad de la cancha de Uruguay.

La Celeste visitará a Argentina en Buenos Aires el jueves 17 de noviembre a las 21:00 horas y, luego, recibirá a Bolivia el martes 21 a las 20:30 en el Estadio Centenario, por la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

